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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 22 січня 2021, 13:02

У перший робочий день тижня відбулася зустріч народного депутата А.Г. Гунька з головами ОТГ та сільськими старостами Бахмаччини. Були присутні депутат обласної ради В.П. Колоша, районні керівники, представники депутатського корпусу. На щось особливе на зібранні не очікував, але помилився, депутат справив враження.



Анатолій Григорович виклав бачення процесів законотворення, зупинився на низці найбільш значимих суспільних проблем.



Спершу зачепив очікуваний продаж землі. На думку нардепа, цього не відбудеться із-за відсутності законодавчої бази, яку потрібно допрацьовувати. Відзначу, тема землі ще кілька раз спливала у запитах учасників зібрання, підтвердивши актуальність питання.



Не обійшов А.Г.Гунько і болючу тему захмарних тарифів. На конкретних прикладах порівняння собівартості видобування газу в Росії і на Варвинських свердловинах, показав сумнівність пропонованих споживачеві цін. Висловився за придбання газу напряму з Росії, що суттєво знизило б його вартість.



Згадав і про скасування пільгових тарифів на електрику, що боляче позначиться на платіжній спроможності малозабезпечених верств населення.



Торкаючись вищезгаданих болючих тем, нардеп відзначив незадовільну роботу Кабміну і додав, що в якійcь мірі відчуває в цьому і свою відповідальність. Пояснив це тим, що, затверджуючи на посаді прем’єр міністра, депутати Верховної Ради переймають таким чином на себе частину відповідальності за роботу Уряду. Гуртуються у Раді з однодумцями для підняття питання про відставку голови Уряду.



Піддав критиці діяльність багатьох Облтеплокомуненерго, котрі роками не модернізують систем опалення, залишивши мережі напризволяще.



Приємно здивувала обізнаність народного депутата у питанні створення у Бахмацькій ОТГ сміттєпереробного комплексу. Анатолій Григорович звернув увагу на кілька складових проєкту. Як мешканець передмістя Києва, знає, що у Броварах подібне підприємство не можуть задіяти вже протягом десяти років. Для цього потрібні кількасот мільйонні інвестиції, а головне, сам продукт переробки – сміття, чого у нас явно не вистачить. Усе це насторожує. Порадив, перш ніж приймати остаточне рішення, провести широке громадське обговорення.



Відповів на репліку, чи не зупиниться широко рекламований проєкт олійного комбінату. Народний депутат запевнив аудиторію, що роботи по втіленню задуманого продовжуються у запланованому руслі.



Слухаючи про загальний стан справ у державі, зокрема про реформу самоврядування, часто складалося враження, що у цій відповідальній справі, як то кажуть, віз випередив коня. Взяти хоча б Ніжинський район, у складі якого будемо тепер перебувати. Візьмімо, наприклад, здавалось би дрібницю, новостворені ОТГ не можуть виготовити печатки, бо ще не узгоджені бюрократичні моменти. Без цього ні до банку, ні до установи, не видати довідку.



Не вирішена ціла низка питань, які регулюють взаємовідносини територіальних громад, їх фінансування.



Окремі запитання до народного депутата присутніх на зустрічі очільників ОТГ і сільських старост вирішив висвітлити пізніше у окремому матеріалі.



Завершу розповідь корисною, сподіваюсь, інформацією для читачів „Порадника”. Вирішується питання про приймальню народного депутата А.Г. Гунька, вона розташовуватиметься на першому поверсі приміщення райдержадміністрації. Запрацює найближчим часом.



Борис Бобришев