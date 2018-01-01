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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 29 січня 2021, 17:20

Звісно, низка повідомлень у Facebook про укладення договору Бахмацького КВП «Комунальник» з ТОВ «ПРОМ ЕКО ЕНЕРДЖІ ГРУП» щодо поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) викликала занепокоєння. Ситуація на сміттєзвалищі була далеко неблагополучною і до цього, а після облаштування полігону ТПВ для накопичування і подальшої переробки та утилізації відходів, виникали б додаткові питання. Наприклад, лінію сортування мали ще встановити, розтягнувши термін аж до кінця І кварталу, а непотріб вже почали завозити звідусіль. Насторожувало, що не знайшлося охочих ОТГ, розташованих ближче до джерел відходів, які погодилися б на таку „привабливу” пропозицію. Схвально, що громадськість наполягла на проведенні сесії міської ради з розглядом питання про сумнівний договір, укладений КВП «Комунальник» з підозрілою фірмою.



Зібрання проходило бурхливо, багато бажаючих висловили обурення з приводу укладення сумнівного і недолугого договору. Виступали і міські депутати, і керівник «Комунальника», і представники засновника. Часто емоції зашкалювали.



Сподобалась доповідь Ігоря Калініченка - помічника народного депутата А.Г.Гунька. Він виступив від імені Анатолія Григоровича, виклавши бачення проблеми самим депутатом. Поділився і власними міркуваннями, говорив переконливо, аргументовано. Зробив висновок про неможливість існування такого сумнівного і кабального договору. Більшість з виступаючим погодилася.



Одним із переконливих і красномовних аргументів стала інформація про заснування подібного „сміттєпереробного” підприємства у Вертіївці, яку озвучили депутати від «Свободи». Тепер там чухають потилиці, куди діти сотні тонн смердючого непотребу. А так красно обіцяли нашим сусідам горе-переробники. Слава Богу, нашу громаду оминула гірка чаша сія. Та й самій громаді потрібно подякувати за небайдужість.



Микола Костриця

ВІД РЕДАКЦІЇ: Це питання обговорювалося перед сесією. А на сесії бахмацькі депутати, вирішивши 51 (!) питання життєдіяльності міста, в розділі «Різне» прийняли і протокольне рішення з рекомендацією керівнику КВП «Комунальник» розірвати недолугий договір з ТОВ «ПРОМ ЕКО ЕНЕРДЖІ ГРУП».