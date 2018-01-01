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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 05 березня 2021, 13:06

Завдяки спільній злагодженій роботі депутатів усіх рівнів та представників органів влади 26 лютого Ніжинською районною радою було прийнято рішення «Про передачу залишків коштів по Бахмацькому районному бюджету, які склалися станом на 01 січня 2021 року».



Ці кошти потрапили на рахунки Ніжинської районної ради у зв’язку з ліквідацією Бахмацького району та, як наслідок, реорганізацією районної ради і райдержадміністрації.



Після прийняття цього рішення нашій громаді повернуть кошти у вигляді іншої субвенції на суму біля семи мільйонів гривень з цільовим призначенням на добудову Григорівської школи та на завершення реконструкції приймально-діагностичного відділення Бахмацької міської лікарні. Також на рахунки відділу освіти, сім’ї молоді та спорту надійдуть близько 1 мільйона гривень залишків освітньої субвенції, які буде використано на вирішення нагальних потреб галузі.



Дякуємо за активну роботу під час напрацювання проєктів рішень депутатам Ніжинської районної ради від Бахмаччини: Євченку Олександру Дмитровичу, Старості Борису Васильовичу, Чалому Сергію Григоровича, Петройтіс Вікторії Олександрівні, В’язовець Євгенії Григорівні, Кравченку Юрію Володимировичу, Риженку Олександру Сергійовичу, окремо, Маширу Олександру Івановичу, Шкарупі Миколі Степановичу, голові Бахмацької райдержадміністрації - Мельник Світлані Петрівні, депутатам Чернігівської обласної ради - Сторубльову Ярославу Миколайовичу та Колоші Валерію Петровичу, заступнику голови Чернігівької обласної ради - Блаушу Дмитру Ярославовичу, заступниці голови Чернігівської обласної державної адміністрації Шерстюк Жанні Володимирівні, народному депутату Гуньку Анатолію Григоровичу і усім, хто не був байдужим та відстоював інтереси Бахмацької міської територіальної громади!



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