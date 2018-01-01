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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 12 березня 2021, 11:23

Деякий час не міг зорієнтуватися, де саме робоче місце у кранівниці пасажирського вагонного депо Лариси Іванівни Скляренко. Уперше побачив її під стелею на мостовому, а потім - то поралася біля козлового у дворищі, то, як зараз, біля кран-балки. Робота не з самих складних, але помітив, доручають її жіночим рукам, бо тут потрібна точність рухів, сказав би, тендітність у відношенні до справи. Поквапився зайве і пиши: пропало. Випорсне вантаж і пошкодить щось поруч, а то загрожуватиме працюючим поруч травмами.



Старанна і відповідальна у роботі героїня нашого знімка, її портрет занесено на Дошку Пошани підприємства. Це відбувається не вперше, не дивно, Лариса Іванівна трудиться на підприємстві 20 літ.



Днями звернув увагу на щасливий вираз її обличчя. Жінку вітали, підбадьорювали. Допитливість взяла таки гору, дізнався, у передової кранівниці додалося у родині. Кажу правду, здивувався, що у такої молодої бабусі народився четвертий онучок. Ну, прямо подарунок до 8 березня.



Борис Сєдач