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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 12 березня 2021, 12:49

З нагоди 8 Березня у міському Будинку культури відбувся святковий концерт «Жінка – весна, радість, любов».



Міський голова Павло Шимко від імені усіх чоловіків привітав присутніх жінок із найчарівнішим святом весни і з побажаннями любові у серці, добробуту у кожному домі, миру на рідній землі.



Своїми чудовими виступами, своєю емоційністю виконання артистам вдалося зачарувати всіх, тому, затамувавши подих, слухачі насолоджувалися чудовим співом та танцями, а після кожного виступу щедро нагороджували артистів оплесками.



Також керівництво міської ради спільно з Бахмацьким районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки привітали зі святом жінок, які втратили своїх рідних під час російсько- української війни.



Відділ організаційної роботи та

кадрового забезпечення виконавчого

комітету Бахмацької міської ради