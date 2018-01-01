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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 12 березня 2021, 13:50

3 березня відбулося нагородження переможців та лауреатів першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021». Конкурс започатковано 1995 року, метою якого є підвищення престижності професії вчителя у суспільстві, виявлення творчих компетентних педагогів в умовах розбудови Нової української школи.



Освітяни громади брали участь у таких номінаціях: «Трудове навчання» - Ольга Семенчук (Бахмацький ЗЗСО І-ІІІ ст №1) та Станіслав Бондаренко (Фастовецький ЗЗСО І-ІІІ ст), «Математика» - Ірина Циганенко (Бахмацький ЗЗСО І-ІІІ ст. №5), «Українська мова та література» - Світлана Іванько (Бахмацький ЗЗСО І-ІІІ ст №1), Оксана Шамлі (Фастовецький ЗЗСО І-ІІІ ст), «Керівник закладу освіти» - Ірина Оніщенко (Бахмацький ЗЗСО І-ІІІ ст. №5). Учасники конкурсу гідно пройшли всі конкурсні випробовування, продемонструвавши професійну майстерність, компетентність та творчі здобутки.



За результатами другого туру Ольга Семенчук стала переможцем обласного конкурсу й буде представляти Чернігівщину на Всеукраїнському етапі в номінації «Трудове навчання». Ірина Циганенко посіла почесне ІІ місце в номінації «Математика», ставши лауреатом конкурсу; Світлана Іванько зайняла 6 місце в рейтинговій таблиці.



Переможцям та лауреатам вручено Почесні грамоти, а також квіти й подарунки від міської ради.



Відділ освіти, сім’ї, молоді та

спорту Бахмацької міської ради