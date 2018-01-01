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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 12 березня 2021, 15:52

У роботі сесії взяв участь депутат обласної ради Микола Шимко.



Основним питанням сесії було внесення змін до бюджету Бахмацької міської ради на 2021 рік. А саме: збільшено обсяг дохідної частини бюджету за рахунок субвенції з Ніжинського районного бюджету. Ці кошти у сумі 2 млн 965 тис. грн спрямовано на співфінансування по добудові школи в с.Григорівка та у сумі 3 млн 997,6 тис. грн на реконструкцію приймально-діагностичного відділення Бахмацької міської лікарні. Також на реконструкцію цього відділення спрямовується ще 870,2 тис. грн коштів міського бюджету. Загальна сума становить 4 млн 867,8 тис грн.



Вирішено збільшити видатки у сумі 2 млн 217 тис. грн КВП «Комунальник», виділити 500 тис. грн на утримання вуличного освітлення у сільських населених пунктах, 100 тис. грн для забезпечення функціонування міського центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» та 49 тис. грн передбачити на виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Батуринській.



У ході засідання депутатами надано згоду на безоплатну передачу у комунальну власність територіальної громади майнового комплексу колишнього центру хоспісної допомоги хворим на туберкульоз, у якому планується розташування лікарні-хоспісу з цілодобовою допомогою тяжко хворим.



Прийнято рішення про придбання у власність нежитлової будівлі у с.Бахмач, у якій розміщено Бахмацький сільський будинок культури, і яка багато років використовувалась на умовах оренди.



Дитячій юнацько-спортивній школі на умовах оренди з оплатою у розмірі 1 грн передано кімнати у Бахмацькому будинку культури, де розташовано боксерський клуб, роздягальня та душова.



З ініціативи депутата від ВО «Свобода» Володимира Брюховецького схвалено звернення до Президента України, голови Верховної Ради України, Секретаря РНБО щодо заборони фактичної діяльності партій «Опозиційна платформа - за життя» та «Партія Шарія» та до Президента України щодо визволення Олега Приходька, активного учасника Революції Гідності та громадянського спротиву, який перебуває в ув’язненні, зокрема, шляхом включення його у список обміну полоненими.



Також обговорено питання налагодження у громаді автобусного сполучення між містом та сільськими населеними пунктами.



Відділ організаційної роботи та

кадрового забезпечення виконавчого

комітету Бахмацької міської ради