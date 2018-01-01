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Вічна шана кобзареві
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 12 березня 2021, 16:53
9 березня українці у всьому світі відзначають 207-у річницю з дня народження великого українського поета, художника, мислителя - Тараса Шевченка.
За 47 років життя Тарас Шевченко пробув 24 роки у кріпацтві, 10 - на засланні, а решту - під наглядом жандармів. Але, попри це, він зміг проявити себе як різнобічно обдарований митець - поет, прозаїк, драматург, художник, який завжди ніс вогонь правди у своєму серці та здійснив неоціненний вклад у зародження та розвиток української культури та мови.
Його «Кобзар» загортали у вишитий рушник і зберігали біля образів, як святиню. Шевченко був з кожним українцем у в’язницях, таборах і на засланні. Був на Майдані, де його заповітні рядки: «Борітеся – поборете!», - читав Сергій Нігоян; був у руїнах Донецького аеропорту з нескореними кіборгами і з кожним українцем, що любить рідну землю на батьківщині чи тужить за нею на чужині.
Спадок, який створив Тарас Шевченко понад два століття тому, став джерелом натхнення для багатьох сучасних митців. Тому цей день – це привід не лише вшанувати пам’ять великого Кобзаря, але і згадати його творчість і ще раз переконатися, що поезія Шевченка – це вогник, схожий на полум’я свічки, що запалює душу людини та вражає наші серця образністю, мудрістю, силою віри у майбутнє України.
Сторінка «Бахмацька міськрада»
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