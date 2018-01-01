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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 19 березня 2021, 19:55

Бахмацьке відділення КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Чернігівської обласної ради» (відділення швидкої допомоги) змінило адресу розташування і знаходиться тепер по вул.Деповській м.Бахмача у колишньому приміщенні вузлової (залізничної) поліклініки.