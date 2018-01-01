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Останні коментарі
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А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
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Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
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Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
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Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
«Швидка допомога» змінила адресу!
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 19 березня 2021, 19:55
Бахмацьке відділення КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Чернігівської обласної ради» (відділення швидкої допомоги) змінило адресу розташування і знаходиться тепер по вул.Деповській м.Бахмача у колишньому приміщенні вузлової (залізничної) поліклініки.
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