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Головна Категорії статей Новини міста та району «Розум-фест» об’єднує молодих і талановитих!

«Розум-фест» об’єднує молодих і талановитих!

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 19 березня 2021, 20:26

Найкраще вітання отримає гетьман Кирило Розумовський 18 березня - 70 талановитих дітей із семи областей України - від Львова до Донеччини, представлять свої творчі роботи на честь гетьмана в палаці Кирила Розумовського!


Національний заповідник «Гетьманська столиця», започаткувавши конкурс у 2017 році, за п’ять років зміг зробити його престижним і всеукраїнським!


Роботи талановитих українців розкривають діяльність гетьмана Кирила Розумовського та роль Батурина в історії нашої держави!


Славу примножуємо справами – девіз Кирила Григоровича і девіз колективу нашого заповідника!


Запрошуємо на підведення підсумків та оголошення переможців конкурсу «Розум-фест»


Початок заходу о 11.00, 18 березня 2021 року за адресою м. Батурин, палац гетьмана України Кирила Розумовського.


Слідкуйте за новинами на офіційному сайті НІКЗ “Гетьманська столиця” http://www.baturin-capital.gov.ua та на офіційній сторінці в мережі Facebook

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