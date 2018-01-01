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«Розум-фест» об’єднує молодих і талановитих!
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 19 березня 2021, 20:26
Найкраще вітання отримає гетьман Кирило Розумовський 18 березня - 70 талановитих дітей із семи областей України - від Львова до Донеччини, представлять свої творчі роботи на честь гетьмана в палаці Кирила Розумовського!
Національний заповідник «Гетьманська столиця», започаткувавши конкурс у 2017 році, за п’ять років зміг зробити його престижним і всеукраїнським!
Роботи талановитих українців розкривають діяльність гетьмана Кирила Розумовського та роль Батурина в історії нашої держави!
Славу примножуємо справами – девіз Кирила Григоровича і девіз колективу нашого заповідника!
Запрошуємо на підведення підсумків та оголошення переможців конкурсу «Розум-фест»
Початок заходу о 11.00, 18 березня 2021 року за адресою м. Батурин, палац гетьмана України Кирила Розумовського.
Слідкуйте за новинами на офіційному сайті НІКЗ “Гетьманська столиця” http://www.baturin-capital.gov.ua та на офіційній сторінці в мережі Facebook
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