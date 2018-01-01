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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 19 березня 2021, 20:26

Найкраще вітання отримає гетьман Кирило Розумовський 18 березня - 70 талановитих дітей із семи областей України - від Львова до Донеччини, представлять свої творчі роботи на честь гетьмана в палаці Кирила Розумовського!



Національний заповідник «Гетьманська столиця», започаткувавши конкурс у 2017 році, за п’ять років зміг зробити його престижним і всеукраїнським!



Роботи талановитих українців розкривають діяльність гетьмана Кирила Розумовського та роль Батурина в історії нашої держави!



Славу примножуємо справами – девіз Кирила Григоровича і девіз колективу нашого заповідника!



Запрошуємо на підведення підсумків та оголошення переможців конкурсу «Розум-фест»



Початок заходу о 11.00, 18 березня 2021 року за адресою м. Батурин, палац гетьмана України Кирила Розумовського.



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