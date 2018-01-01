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Бахмаччина - в помаранчевій зоні
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 19 березня 2021, 21:31
15 березня Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл на карантинні зони. З «жовтої» в «помаранчеву» перейшла і Чернігівська область.
«Помаранчевий» рівень не передбачає встановлення додаткових обмежень від держави, але сигналізує про небезпеку наближення до «червоної» зони.
Станом на 16 березня у закладі КНП «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» та у ФОП Тчаннікова Н.Б. та Тчанніков В.В. лікується 103 хворих. На стаціонарному лікуванні у міській лікарні перебуває 27 хворих з підтвердженим діагнозом та 15 - з підозрою на його встановлення.
Закликаємо всіх не бути легковажними та дотримуватись карантинних норм і порад лікарів. Тільки так ми зможемо запобігти масовому поширенню коронавірусної хвороби.
Відділ організаційної роботи та кадрового забезпечення виконавчого комітету Бахмацької міської ради
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