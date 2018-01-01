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Головна Категорії статей Новини міста та району Відзначили працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення

Відзначили працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 26 березня 2021, 13:06

Щорічно в Україні, у третю неділю березня, відзначається День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Саме з цієї нагоди, напередодні, 18 березня, в Бахмацькому міському Будинку культури вшановували працю представників комунальних служб та закладів побутового обслуговування населення. Захід проходив з дотриманням карантинних обмежень.


З привітальним словом до всіх присутніх звернувся міський голова Павло Шимко, який подякував усім за щоденну сумлінну працю та зазначив важливість роботи кожного.


- Зичу, щоб ваші надії та мрії збувалися, ваші старання знаходили схвальний відгук у громадян, щоб люди цінували і поважали вашу нелегку працю, віддячували за неї добрими словами, щоб заробітна плата була гідною, а умови праці належними. Бажаю, шановні, злагоди на роботі і вдома, і, звісно, міцного здоров’я.


За сумлінну працю, відповідальність та з нагоди професійного свята Почесними грамотами міської ради відзначені працівники комунальних підприємств:


- “Бахмач - водсервіс”, а саме: Сергій Бондар, Василь Власенко, Наталія Неволько, Вікторія Клюшник;
- “Комунальник”, а саме: Тетяна Солодько, Олександр Мазепа, Микола Федорук, Олег Заковінько;
- “Бахмацька ЖЕК”, а саме: Наталія Сидоренко, Валерій Близнюк;
- Бахмацька дільниця КП “Прилуцьке МБТІ”, а саме: Олександр Дерека, Тетяна Сергієнко.


Серед нагороджених – Олександр Гришко, подяка Президента Асоціації «Укрводоканалекологія»; Оксана Маковська, Почесна грамота Чернігівської обласної ради; Наталія Руденко, Почесна грамота Департаменту енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської облдержадміністрації.


Після завершення урочистої частини відбувся святковий концерт, подарований працівниками міського Будинку культури.


Відділ організаційної роботи та
кадрового забезпечення виконкому
Бахмацької міської ради

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