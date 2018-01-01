Останні публікації
- Відзначили працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення
- «Велике будівництво» крокує Чернігівщиною!
- Перші щеплення від коронавірусу провели і в Бахмацькій громаді
- Увага! змагання!
- Наш видатний земляк
- Волейбольні баталії
- Правильний захист рослин веде до збереження бджіл
- Служба порятунку «101» інформує!
- 1 квітня 2021 року на Чернігівщині стартує нерестова заборона на вилов водних біоресурсів
- Бахмаччина - в помаранчевій зоні
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Відзначили працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення
- Деталі
- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 26 березня 2021, 13:06
Щорічно в Україні, у третю неділю березня, відзначається День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Саме з цієї нагоди, напередодні, 18 березня, в Бахмацькому міському Будинку культури вшановували працю представників комунальних служб та закладів побутового обслуговування населення. Захід проходив з дотриманням карантинних обмежень.
З привітальним словом до всіх присутніх звернувся міський голова Павло Шимко, який подякував усім за щоденну сумлінну працю та зазначив важливість роботи кожного.
- Зичу, щоб ваші надії та мрії збувалися, ваші старання знаходили схвальний відгук у громадян, щоб люди цінували і поважали вашу нелегку працю, віддячували за неї добрими словами, щоб заробітна плата була гідною, а умови праці належними. Бажаю, шановні, злагоди на роботі і вдома, і, звісно, міцного здоров’я.
За сумлінну працю, відповідальність та з нагоди професійного свята Почесними грамотами міської ради відзначені працівники комунальних підприємств:
- “Бахмач - водсервіс”, а саме: Сергій Бондар, Василь Власенко, Наталія Неволько, Вікторія Клюшник;
- “Комунальник”, а саме: Тетяна Солодько, Олександр Мазепа, Микола Федорук, Олег Заковінько;
- “Бахмацька ЖЕК”, а саме: Наталія Сидоренко, Валерій Близнюк;
- Бахмацька дільниця КП “Прилуцьке МБТІ”, а саме: Олександр Дерека, Тетяна Сергієнко.
Серед нагороджених – Олександр Гришко, подяка Президента Асоціації «Укрводоканалекологія»; Оксана Маковська, Почесна грамота Чернігівської обласної ради; Наталія Руденко, Почесна грамота Департаменту енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської облдержадміністрації.
Після завершення урочистої частини відбувся святковий концерт, подарований працівниками міського Будинку культури.
Відділ організаційної роботи та
кадрового забезпечення виконкому
Бахмацької міської ради
Детальніше...