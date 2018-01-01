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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 26 березня 2021, 13:06

Щорічно в Україні, у третю неділю березня, відзначається День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Саме з цієї нагоди, напередодні, 18 березня, в Бахмацькому міському Будинку культури вшановували працю представників комунальних служб та закладів побутового обслуговування населення. Захід проходив з дотриманням карантинних обмежень.



З привітальним словом до всіх присутніх звернувся міський голова Павло Шимко, який подякував усім за щоденну сумлінну працю та зазначив важливість роботи кожного.



- Зичу, щоб ваші надії та мрії збувалися, ваші старання знаходили схвальний відгук у громадян, щоб люди цінували і поважали вашу нелегку працю, віддячували за неї добрими словами, щоб заробітна плата була гідною, а умови праці належними. Бажаю, шановні, злагоди на роботі і вдома, і, звісно, міцного здоров’я.



За сумлінну працю, відповідальність та з нагоди професійного свята Почесними грамотами міської ради відзначені працівники комунальних підприємств:



- “Бахмач - водсервіс”, а саме: Сергій Бондар, Василь Власенко, Наталія Неволько, Вікторія Клюшник;

- “Комунальник”, а саме: Тетяна Солодько, Олександр Мазепа, Микола Федорук, Олег Заковінько;

- “Бахмацька ЖЕК”, а саме: Наталія Сидоренко, Валерій Близнюк;

- Бахмацька дільниця КП “Прилуцьке МБТІ”, а саме: Олександр Дерека, Тетяна Сергієнко.



Серед нагороджених – Олександр Гришко, подяка Президента Асоціації «Укрводоканалекологія»; Оксана Маковська, Почесна грамота Чернігівської обласної ради; Наталія Руденко, Почесна грамота Департаменту енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства Чернігівської облдержадміністрації.



Після завершення урочистої частини відбувся святковий концерт, подарований працівниками міського Будинку культури.



Відділ організаційної роботи та

кадрового забезпечення виконкому

Бахмацької міської ради