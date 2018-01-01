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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 02 квітня 2021, 14:36

Останнім часом різко зросла кількість випадків захворювань на COVID-19. Становище ускладнилось настільки, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій мусила віднести і Чернігівщину до “червоної” зони епідемічної небезпеки.



Розвалена раніше система української медицини виявилася не готовою до такого виклику рік тому: не вистачало ні медиків, ні обладнання. За цей час завдяки нашим відданим лікарям, волонтерам і просто небайдужим людям вдалося умови поліпшити. Але, як і у більшості, навіть у європейських країнах, система не здатна справитися з критичною кількістю пацієнтів під час піку пандемії: наші медики, які працюють без вихідних, фізично не встигають надавати допомогу всім, хто потребує.



Звертаюся до кожного з вас. Давайте разом допоможемо нашим медикам, нашим мамам і татам, бабусям і дідусям, пацієнтам із зони ризику і не допустимо збільшення кількості випадків захворювання. Від цього залежить, чи зможуть лікарні прийняти всіх, чи вистачить персоналу, обладнання для тяжких хворих. Надягайте маски, не ходіть без потреби в людні місця, ретельніше за звичайне мийте руки і підтримуйте добрим словом наших медиків.



Тільки згуртованими зусиллями, поміркованістю, дисципліною і відповідальністю зможемо зупинити епідемію. У свою чергу ми разом із місцевою владою зробимо все можливе, щоб наші медзаклади мали можливість вчасно і якісно надавати меддопомогу кожному.



Анатолій Гунько,

народний депутат України