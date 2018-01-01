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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 02 квітня 2021, 17:46

Враховуючи рішення державної комісії ТЕБ та НС про віднесення Чернігівської області до «червоної» зони від 27 березня № 15, керуючись протокольними дорученнями позачергового засідання відповідної обласної комісії № 13 та з метою недопущення більш стрімкого поширення коронавірусної інфекції у Бахмацькій громаді вводяться обмеження “червоного” рівня. Таке рішення прийнято 29 березня на засіданні постійно діючої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Бахмацької міської ради.



Присутні заслухали голову комісії, заступника міського голови Анатолія Варчака, який детально проаналізував епідеміологічну ситуацію на території громади. Потім одноголосно прийняли безпрецедентне рішення щодо введення обмежувальних протиепідемічних заходів «червоного» рівня епідемічної небезпеки на території Бахмацької громади.



Зокрема, забороняється:



- прийом відвідувачів закладами громадського харчування та культури;

- проведення масових, спортивних та інших заходів;

- прийом відвідувачів у спортзалах;

- діяльність непродовольчих ринків;

- відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів тощо.



Водночас акцентуємо, що попри встановлену “червону” зону пасажирський транспорт (внутрішньо-міські маршрути) буде працювати, але з відповідним дотриманням маскового режиму та з обмеженням по кількості пасажирів.



Правоохоронці та представники Держпродспоживслужби будуть контролювати за безумовним виконанням встановлених протиепідемічних заходів на території громади. Особливу увагу звернуть на роботу магазинів та ринку.



Карантин триватиме, поки відповідні показники не будуть на рівні «помаранчевої» зони.



Детальніше: читайте на веб-сайті Бахмацької міської ради.



Відділ організаційної роботи та кадрового забезпечення

виконавчого комітету

Бахмацької міської ради