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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 02 квітня 2021, 18:17

23 березня відбулася робоча зустріч міського голови Павла Шимка з начальником Бахмацької ДПІ ГУ ДПС у Чернігівській області Олексієм Батьківським за участі начальника фінансового відділу міської ради Лариси Задесенець, начальника відділу економіки, публічних закупівель та громадського транспорту виконавчого комітету міської ради Алли Лисициної.



Метою зустрічі було налагодження конструктивної співпраці щодо забезпечення надходжень до бюджету громади та прийняття рішень щодо встановлення ставок податку на землю, орендної плати, податку на нерухоме майно, єдиного податку на 2022 рік по Бахмацькій ОТГ, обміну інформацією.



Під час вказаної зустрічі були обговорені питання оподаткування доходів «одноосібників», виявлення фактів прихованої оренди землі, декларування доходів громадян, роботи електронного кабінету, який направлений на вдосконалення взаємодії з електронного обміну інформацією між ДПС та ОТГ, обговорювалися проблемні питання щодо справляння податків, зокрема, які виникли при створенні об’єднаної територіальної громади та у зв’язку з новаціями податкового законодавства щодо сплати земельного податку, податку на нерухомість, ПДФО з оренди паїв, сплати податку підприємствами Укрзалізниці та сільськогосподарських підприємств.



Також учасники робочої зустрічі ознайомилися з новаціями податкового законодавства, зокрема, щодо використання РРО/ПРРО.



Під час спілкування начальник інспекції розповів присутнім про право та обов’язок громадян декларувати доходи, отримані протягом 2020 року. Також Олексій Батьківський звернув увагу присутніх, що інформацію про податкові сервіси, новини, статті, анонси, роз’яснення, коментарі керівництва та фахівців і багато корисного платники мають можливість отримувати на офіційних сторінках Державної податкової служби України та Головного управління ДПС у Чернігівській області в доступному зручному форматі з соціальної мережі Facebook та месенджерів Telegram та Viber. Це зручно, комфортно та практично.



У ході робочої зустрічі, яка тривала у форматі конструктивного діалогу, вирішили й надалі співпрацювати з представниками територіальної громади задля вирішення проблемних питань та забезпечення надходжень до бюджету громади.



За інформацією

Бахмацької ДПІ ГУ ДПС

у Чернігівській області