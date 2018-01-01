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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 02 квітня 2021, 19:08

Засідання восьмої сесії Бахмацької міської ради 8 скликання, що відбулося 30 березня, традиційно розпочалося з виконання Державного Гімну України та вшанування хвилиною мовчання всіх загиблих захисників української державності.



У ході засідання, на якому були присутні 18 депутатів із 26, було розглянуто 52 питання порядку денного, що стосуються різних сфер життєдіяльності громади.



Затверджено акт приймання-передачі майнового комплексу колишнього Бахмацького центру хоспісної допомоги хворим на туберкульоз. Комунальній установі “Центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” передано нерухоме майно, яке розташоване за адресою: вул. 9 Вересня, 6 (міський стадіон). Установлено плату за оренду приміщень низці заявників; унесено зміни до Статуту Бахмацького КВП “Комунальник”, у зв’язку з розширенням сфери діяльності на територію всієї громади.



Особливу увагу приділили земельним питанням. Вирішили більш детально опрацювати ті з них, які стосуються громадських пасовищ у населених пунктах. Згідно з Конституцією та статтею 121 Земельного кодексу України, кожен повнолітній громадянин України має право отримати 2 га землі. Депутати підтримали першочерговість надання земельних ділянок учасникам АТО/ООС.



Присутні заслухали звернення від ГО “Вогонь Відродження” до депутатів та міського голови щодо засудження випадку отруєння безпритульних тварин, що мав місце цими вихідними в Бахмачі, а також вимогу направити це звернення до правоохоронних органів для проведення об’єктивного розслідування справи. Також йшлося і про необхідність активізації роботи з метою вирішення гуманними методами проблеми з тваринами-безхатьками на території громади. Треба визнати, що озвучена проблема є актуальною досить тривалий час. Тож розгорнулася полеміка, та врешті-решт знайшли консенсус, вирішивши пришвидшити реалізацію Програми “Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на підвідомчій території Бахмацької міської територіальної громади на 2021 2022 роки”.



Міський голова повідомив, що виконавчий комітет міської ради відразу оперативно відреагував на цей випадок, що стався на території ринку ТОВ “Колос”, і вже в понеділок було направлено лист до Бахмацького відділення № 1 Ніжинського відділу поліції щодо проведення розслідування.

Депутати підтримали звернення до прем’єр міністра України Дениса Шмигаля та Кабінету Міністрів України з проханням пришвидшити вирішення питання щодо передачі у комунальну власність міської ради приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини, збудоване ще у вересні минулого року в с. Бахмач, яке й донині “простоює”, а люди змушені отримувати медичні послуги в старому пристосованому приміщенні.



У “Різному” було озвучено заяву депутатів від ВО “Батьківщина” про створення фракції ВО “Батьківщина” у Бахмацькій міській раді, головою якої обрано Сергія Протащука.



Доведено до відома присутніх відповідь Укрзалізниці на звернення депутатів щодо відновлення руху потягів «Київ — Шостка», “Київ — Костянтинівка” та “Бахмач — Кременчук”, а саме: отримано відмову, яка обумовлена нерентабельністю зазначених маршрутів, окрім збереження зупинки потяга № 779/780 “Суми-Київ”/“Вінниця-Суми” на станції “Бахмач-Пасажирський”.



Під час засідання сесії міської ради до депутатів та головуючого звернулася ініціативна група підприємців з проханням дозволити торгівлю промисловою групою товарів на ринку ТОВ “Колос” у місті. Депутати, зваживши всі “за”і “проти”, прийняли колегіальне рішення дозволити роботу підприємцям, які здійснюють торгівлю на відкритому повітрі у межах “змішаного” ринку з дотриманням санітарних вимог.



Відділ організаційної роботи та кадрового забезпечення

виконавчого комітету

Бахмацької міської ради