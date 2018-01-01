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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Понеділок, 12 квітня 2021, 15:41

Нещодавно у місті Бахмачі, на території ринку ТОВ “Колос”, трапився випадок отруєння безпритульних тварин. До редакції газети звернулися члени ГО “Вогонь Відродження” з проханням опублікувати їх звернення до депутатів та міського голови щодо засудження випадку отруєння безпритульних тварин, а також вимогу направити це звернення до правоохоронних органів для проведення об’єктивного розслідування справи. Натомість редакція звернулася за коментарем ситуації, що мала місце в громаді, до Бахмацького міського голови Павла Шимка.



- Відповідне звернення від ГО “Вогонь Відродження”до депутатів та до мене, як міського голови, було озвучене на черговому засіданні восьмої сесії 30 березня. Однак, не чекаючи реакції громадськості, виконавчий комітет міської ради оперативно відреагував на цей випадок: ще напередодні, 29 березня, було направлено лист за моїм підписом до Бахмацького відділення поліції № 1 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області з проханням провести належне розслідування. До речі, слідство триває.



Безперечно, проблема з тваринами-безхатьками для громади є актуальною. Утім, середньовічні методи боротьби – це не шлях до цивілізованого вирішення проблеми з безпритульними тваринами. Ці питання необхідно вирішувати гуманними методами, а навмисне вбивство тварини є злочином.



Тож саме на розв’язання цієї проблеми й спрямована Програма “Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на підвідомчій території Бахмацької міської територіальної громади на 2021 2022 роки”. Це буде дійсно суттєвий крок уперед на шляху до встановлення цивілізованих правил поводження з безпритульними тваринами. Наразі активізовано роботу з пришвидшення реалізації Програми, детальніше про виконання якої поінформуємо громадськість додатково.



Однак проблему з безхатніми тваринами не можливо вирішити лише методами, які долають наслідки. Головна причина їхньої появи – ставлення окремих людей до своїх домашніх улюбленців. На жаль, часто воно безвідповідальне в усіх сенсах. Отож, щоб вирішити проблему повністю, маємо докорінно змінити свій спосіб життя й стати більш свідомими в питанні придбання собі чотирилапого друга.