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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Понеділок, 12 квітня 2021, 16:22

оча весняні польові роботи у ПСП ”Авангард” тривають уже не перший тиждень, сівбу ярих планували розпочати лише у минулу п’ятницю. Але довелося відкласти – пройшов рясний дощ. Старожили вважають, що це на врожай. От і добре.



Вибрався до курінців лише на третій день посівної. На 100-гектарному лані за колишнім хутором Ополонським скупчилась техніка. Приємно бачити сільськогосподарські агрегати, з якими ще кілька років тому знайомився лише на семінарах. До тракторів Джон Дір та Клаас уже звичні, чого не скажеш про сівалки Horsch та Тotingen. Взагалі, правильніше називати їх посівними комплексами. Судіть самі% цей агрегат за один прохід розпушує грунт дисковими боронами, тут же вносить мінеральні добрива і ущільнює грунт над поживою. Це ще не все, якраз тепер настав час заробити у рядки насіння, а порушена земля прикочується широкими колесами. Ось скільки операцій. Не дивно, що з такою технікою сівачі впорались з 300 гектарами за три дні, засіявши їх ярим ячменем пивоварного сорту „Одисей”. А раніше встигли засіяти площу у 100 га люцерною.

Хто ж вони, хлібороби, хто дбає про майбутній урожай? Посівними комплексами заправляють Станіслав Гусол та Геннадій Гришко. Підвозить зерно і завантажує насіння Василь Кирлиця. Доставляє добрива КамАЗом Андрій Сорока (на фото), а завантажує в бункер сівалки Ігор Сурай(на фото).



У полі за дотриманням технології посівної слідкують головний агроном Дмитро Зуб зі своїм колегою - агрономом Іваном Пугачем.



Дмитро Олексійович звернув увагу на помічника: „Бачите, із яким завзяттям береться. Це не випадковість, у Івана не так давно народилася донечка Варя. Вважай, перший урожай для доньки, старається. Молода мама теж нашого ґатунку – Наташа працювала бухгалтером у фермерському господарстві”.

Приємно, що у родині Пугачів прибуло, нехай частіше народжуються українські діти, щоб у них був хліб і до хліба, трудяться в полі і курінські хлібороби.



Борис Сєдач