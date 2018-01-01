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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Понеділок, 12 квітня 2021, 17:03

Дев’ять юнаків — вісім з Бахмацької та один з Батуринської територіальних громад - сьогодні урочисто відправили до лав Збройних сил України.



Євгеній Сєрик - зі Стрільників, Микола Малецький і Владислав Тенетник - з міста Бахмача, Юрій Гусол, Дмитро Євтушенко та Сергій Баран - із Зеленівки, Сергій Ільченко - з Курені, Валентин Арзуманян - з села Бахмача та Михайло Строгий - з Городища - це перша група цьогорічного весняного призову.



Привітали строковиків та сказали їм напутні слова Бахмацький міський голова Павло Шимко, перший заступник Батуринського міського голови Олександр Козловський, військовий комісар Бахмацького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Віктор Московченко.



- Ви йдете служити в ім’я рідної української землі. Я дякую вам за те, що ви не ховаєтесь від військового обов’язку, а виявили свій патріотизм та бажання служити у Збройних силах України. Це важливий і серйозний період вашого життя, адже за час строкової служби ви не тільки набудете військового досвіду, але й загартуєте характер, станете справжніми чоловіками. Зичу вам витримки, а вашим рідним — спокійного серця, - зазначив Павло Шимко, звертаючись до призовників.



Ще з часів Київської Русі, а згодом і Війська Запорозького, через століття дійшла до нас традиція обов’язково благословляти захисників своєї Вітчизини. Тож, як завжди, хвилюючим було напутнє слово настоятеля Свято–Успенської парафії Чернігівської єпархії ПЦУ ієрея Володимира Павлини, який благословив призовників та вручив кожному іконки “Пресвятої Родини” з молитвою в час епідемії.



У своїй промові військовий комісар запевнив батьків та рідних призовників, що військовослужбовці строкової служби (новобранці) до участі в операції Об’єднаних сил (ООС) на сході країни не залучаються.



На добру згадку про урочисті проводи до армії хлопцям було вручено подарунки.



Тож побажаймо нашим юнакам гарної служби, повернутися додому змужнілими і обов’язково здоровими, а якщо доведеться жити і працювати далеко від дому – завжди пам’ятати про свою малу батьківщину!



Відділ організаційної роботи та кадрового забезпечення виконкому Бахмацької міської ради