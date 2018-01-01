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Чи буде перезавантаження???
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: Понеділок, 12 квітня 2021, 17:44
Весна… Пора оновлення та пробудження, старт нових планів та задумів, початок клопіткої праці для сільськогосподарських підприємств, якими багатий наш край. Особливо приємно читати на шпальтах не тільки місцевих а й обласних видань про їх досягнення, а особливо, коли ти сам і члени твоєї родини пов’язані не одним десятком років, а півстолітніми вузами з сільським господарством.
Читаючи дописи, спілкуючись із знайомими, по-доброму заздримо господарствам-лідерам, а ще приємніше спостерігати, коли знаходяться Господарі і на геть забуті господарства, приводять їх до ладу, що важливо не лише для економіки міста, області, країни, а основне для пайовиків, які стояли у витоків, понаднормованими робочими днями і недоспаними ночами примножували його славу, для жителів, поряд з оселями яких колосяться поля, а не пустують під бур’янами.
Минулого року читачі, мабуть, пам’ятають дописи про 100-річчя колишнього бурякорадгоспу. Як ви помітили, були згадані лише минулі часи, досягнення, за якими знали господарство далеко за межами області і країни, на жаль, було згадано лише одиниці з тих, хто віддав йому свої роки і неабиякий ентузіазм.
Не розуміємо, чому не продовжується цей літопис досягненнями господарства-наступника. Місцезнаходження не змінилося, землі не відібрали, а навіть довірили, погодні умови однакові для всього району… Напевне, змінилося покоління, яке прийшло на зміну. Нове… Молоде… Чуже…, якому не болить минуле.
От і цієї весни до нашого господарства, за чутками людей, прийшло оновлення. Яке саме? На жаль, не знаємо, користуємося інформацією «хто що почує, і хто як зрозуміє». Звернутися нікуди, приміщення контори звільнили, не залишивши на дверях навіть банального листка з адресою та телефоном.
Зараз час технологій, коли навіть в умовах карантину можна донести інформацію до людей. Користуючись ними і поки що залишаючись пайовиками, звертаємося до керівництва господарства СТОВ «Надія» (якщо воно ще дійсне на даний час) розповісти про плани та перспективи на майбутнє, а саме: чи потрібне перезаключення договорів, умови дострокового їх розірвання; розмір орендної плати, зокрема, чи планується її збільшення, так як в інших господарствах району, порядок і терміни її виплати (до грудня, а якщо раніше, то лише по хворобі і на поховання? хотілося б щось і для здоров’я, наприклад, на відпочинок, зібрати дітей до школи, оплатити навчання); які заохочення для тих, хто не брав птиці.
Чекаємо на перезавантаження наших відносин.
З надією на краще
пайовики СТОВ «Надія»
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