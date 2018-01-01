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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 16 квітня 2021, 10:39

9 квітня в селі Городище Ніжинського району (в минулому - нашого, Бахмацького) сталася пожежа. Горіли дві з’єднані між собою будівлі, за попередньою інформацією – дитячий садок та амбулаторія. По уточненим даним з управління освіти Ніжинського району, інформація про згорівший дитячий садок - хибна.



На час ремонту в закладі освіти, у будівлі амбулаторії зберігалися речі з дитячого садка. Надзвичайникам вдалося швидко локалізувати пожежу. Речі дитячого садка не постраждали.



Причину пожежі встановлюють.