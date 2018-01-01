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COVID–19: Статистика захворюваності

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 16 квітня 2021, 11:10

Станом на 13 квітня у КНП «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» та у ФОП Тчаннікова Н.Б. та Тчанніков В.В. лікується 212 хворих.


На стаціонарному лікуванні у міській лікарні перебуває 82 хворих, з них зі встановленим діагнозом COVID — 51.


Прикро, та за вчора маємо летальний випадок — померла мешканка з Талалаївки, 1945 року народження. Щирі співчуття рідним.


Шановні мешканці громади, закликаємо вас з усією відповідальністю ставитися до власної безпеки та безпеки ваших рідних. Будьте всі здорові!


https://bakhmach-mr.gov.ua/

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