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COVID–19: Статистика захворюваності
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 16 квітня 2021, 11:10
Станом на 13 квітня у КНП «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» та у ФОП Тчаннікова Н.Б. та Тчанніков В.В. лікується 212 хворих.
На стаціонарному лікуванні у міській лікарні перебуває 82 хворих, з них зі встановленим діагнозом COVID — 51.
Прикро, та за вчора маємо летальний випадок — померла мешканка з Талалаївки, 1945 року народження. Щирі співчуття рідним.
Шановні мешканці громади, закликаємо вас з усією відповідальністю ставитися до власної безпеки та безпеки ваших рідних. Будьте всі здорові!
https://bakhmach-mr.gov.ua/
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