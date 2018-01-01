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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 16 квітня 2021, 11:42

Бахмацька місцева організація Радикальної партії Олега Ляшка оголошує про початок доброчинної акції “Великодні подарунки для захисників”. Збираємо та відправимо Великодні кошики для наших воїнів, аби створити їм святковий настрій. Адже незабаром Великдень - одне із найвеличніших християнських свят, на яке наші захисники дуже чекають і по-своєму готуються. Аби допомогти їм у повній мірі відчути це свято, ми й ініціюємо збір продуктів. Освячені пасхальні смаколики попрямують на передову і принесуть захисникам крихту радості й добра. До їстівних подарунків ви можете додати вітальні листівки, листи, малюнки, а також обереги.



Це допоможе хлопцям зрозуміти, що ми їх пам’ятаємо, що вони – наша родина. Тож звертаємося до небайдужих жителів громади долучитися до благодійної акції, яка триватиме 19 — 28 квітня.



Великодні подарунки можна приносити з 8.00 до 13.00 щодня, крім вихідних, за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 22, м.Бахмач, 2ий поверх, офіс РПЛ. (Колишнє приміщення Будинку побуту)