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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 16 квітня 2021, 12:44

Цьогорічна весна теплом не радує, а от вітри – постійні гості. Вони висушують ґрунти, для хліборобів ПСП „УкрАгротранс” - це додатковий фактор до пришвидшення сівби. Втім, ще недавно рясні ледь не літні дощі завадили роботі на площах, але сьогодні за посівними агрегатами вже здіймається пилюка.



Людей на полі негусто – робота максимально механізована. З одного боку польової дороги снує потужний New Holland, в поєднанні з дисковою бороною Heliodor фірми LEMKEN закриває вологу. За кермом трактора Олександр Божок.



На протилежному боці – епіцентр посівної. Тут заробляють у грунт насіння соняшника. Кажуть, ця культура виснажує поля. Та варварівським плантаціям це не загрожує, бо спочатку на площу виходить підживлювач, званий у народі „лійкою”, вносить карбамід. Тут заправляє справою Віктор Салій. А потім у вже підживлений грунт висівається соняшник із знову ж таки з внесенням мінеральної поживи, сумарна кількість якої 270 центнерів на круг! При такому ставленні до землі безпредметно говорити про її виснаження.



Сорт соняшника „Бріо”, випробуваний у ПСП „Укр- Агротранс” протягом 4 сезонів, фірма Сенгента – надійний постачальник високоврожайного насіння багатьох культур. У минулому році кожний гектар віддячував 45-центнерним врожаєм маслянистого соняшника.



Олександр Андрієць трактором СLASS із сівалкою Vaderstad встигає засівати по 130 га за світловий день. Звісно, передова техніка тому сприяє. Ця сівалка спроможна проводити висів на високих швидкостях, а ще здатна обробляти та прикочувати ґрунт за один прохід. За рахунок меншої кількості агрегатів на полі заощаджується паливо, зберігається продуктивна волога, що сприяє кращому розвитку рослин. З особливою гордістю варварівці вказують на технічне рішення, що унеможливлює повторний посів на вже засіяні рядки. Це надзвичайно ефективно на зворотах.



Цікаво, що насіннєвого матеріалу від однієї заправки вистачає на 70 гектарів – практично на півдня, деяка затримка виникає при завантаженні добрив. Але сівалка здатна взяти „на борт” до п’яти тонн поліфоски – це на кілька гектарів.



Аби обійтися мінімумом сівачів, обов’язки оператора навантажувача Manitou поклав на себе директор підприємства Ігор Вовк. Подвійний ефект – слідкує за технологією посіву і є безпосереднім її учасником. Чомусь згадались фермери з Європи, що часто-густо самі працюють на своїх землях...



Борис Сєдач

На знімку: І.Вовк, О.Андієць, О.Божок, В.Салій