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Шановна громадо, керівники підприємств, установ, організацій різних форм власності!
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 16 квітня 2021, 13:15
Здавна до нас дійшла традиція впорядковувати помешкання та подвір’я з настанням весни. Варто кожну ясну днину використати для благоустрою, не чекаючи Великодня або ж початку активних робіт на присадибних ділянках. І незважаючи на теперішні непрості умови, коли ми змушені переживати коронавірусну біду, нам з вами жити в однім домі, котрий називаємо Бахмацькою громадою. Тож давайте разом наведемо лад та благоустрій на своїх територіях, готуючись до світлого свята.
Звертаюся до всіх з проханням активно взятися за впорядкування території: прибрати та вивезти сміття, яке назбиралося за зиму, у визначені місця; привести у належний вигляд будівлі, господарські споруди, огорожі. Прошу активно долучитися до проведення місячника з озеленення та благоустрою, який розпочався 1 квітня та триватиме до 1 травня, у рамках Всеукраїнської весняної акції «За чисте довкілля». Саме тому, продовжуючи традицію проведення толоки, запрошую всіх жителів громади до участі у весняному прибиранні. Закликаю приєднатися підприємців, керівників установ і організацій та відновити практику проведення санітарних днів з прибирання прилеглої і закріпленої території (п’ятниця).
Маємо також потурбуватися про порядок у місцях вічного спочинку, а напередодні Великодня – особливо. У полі зору нашої уваги мають бути і береги ставків, парки та сквери. Соромно нині бачити узбіччя доріг та лісосмуги, які недобросовісні господарі, особливо деякі власники автотранспорту, перетворюють у звалища. Автобусні зупинки теж мають бути завжди в чистоті.
Я щиро дякую всім, хто вже долучився до прибирання території нашої громади.
Водночас нагадую, що підприємства, установи, організації, незалежно від відомчої належності, громадяни, що мають будинки на правах приватної власності, юридичні і фізичні особи зобов’язані вчасно виконувати прибирання прилеглих та закріплених за ними земельних ділянок (очищення від сміття та бруду, будівельного матеріалу, прибирання гілля та тощо), дотримуватися чистоти і утримувати в порядку багатоквартирні житлові будинки й інші об’єкти соціального призначення.
Натомість у разі порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою територій населених пунктів передбачається адміністративна відповідальність.
На моє переконання, наведення ладу в кожному населеному пункті, надання їм привабливості повинно бути повсякденною звичкою, а не разовим заходом, тим більше – з примусу. Сподіваюся, що в щільному робочому і навчальному графіку кожен знайде час для цієї доброї і корисної справи.
Тож подбаймо разом про чисте довкілля, про наших нащадків, про ошатність населених пунктів громади, бо це і є “наше обличчя”. Адже, щоб змінити світ на краще, кожен повинен розпочати зміни із себе, свого світогляду та вчинків.
З повагою Павло Шимко,
Бахмацький міський голова
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