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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Субота, 24 квітня 2021, 11:28

Ніяк не звикну до нової назви села Перемога. От і того разу, почувши про спорудження тут сільського водогону і про перспективу отримати воду вже до Великодня, не відразу збагнув, що йдеться про колишнє Петрівське відділення Бахмацького орденоносного бурякорадгоспу. Нині землі тутешніх пайовиків орендує ПСП „УкрАгротранс”, воно і потурбувалося за воду. До речі, варварівці водою вже користуються. Водогін по селу теж прокладений за рахунок підприємства, а пайовикам воду подали прямо в оселі.



Днями випала нагода побувати у Перемозі. Колишня Петрівка продовжує набувати ознак сучасного селища, а водогін – найхарактерніша тому прикмета. Не відмовився від можливості відвідати лан, врешті-решт, позитивні зміни - то результат здобутий завдячуючи праці на землі-годувальниці. У радгоспівську пору це було поле №3, одне з найврожайніших. Таким залишається і нині, правда, врожаї тепер збирають дещо інші – кукурудза родить до 10 тонн на круг, пшениці – 65 ц, ячмені - до 50. Застав не плантації озимини підживлювачів сходів. Так звана у народі „Стрекоза” виконувала і листове підживлення, і обробіток плантації гербіцидами. У поживі ще ряд корисних мікроелементів, кожен з них здатен підвищити врожайність на лічені проценти, а у комплексі дадуть відчутну прибавку.

За штурвалом самохідного обприскувача Case IH Patriot SPX3230 Сергій Носелівський, за кермом МАЗа Михайло Бендяк, технолог поля, або агроном, Володимир Протовень(на знімку в центрі).



Побажаємо хліборобам рясного врожаю.



Борис Сєдач



P.S. Ще на одному знімку: сільський клуб, приміщенням якого опікується все теж ПСП „УкрАгротранс”. Між іншим, заклад культури відкрито рівно 60 років тому.