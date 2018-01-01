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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Субота, 24 квітня 2021, 12:00

Нещодавно Бахмацький міський голова Павло Шимко провів чергову нараду з керівниками медичних закладів. Серед обговорених питань — стан захворюваності на COVID-19 у громаді, кампанія вакцинації, якість надання медичних послуг, робота в напрямку отримання пакетів медичних послуг, розгортання додаткових ліжкомісць для пацієнтів з Covid-19, робота сімейних лікарів, проведення закупівель тощо.



Зокрема, генеральні директори КНП - “Бахмацька міська лікарня” Сергій Чалий та «Бахмацький міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Вікторія Петройтіс детально проаналізували стан захворюваності, діагностики та лікування хворих на коронавірусну хворобу, зазначивши, що рівень захворюваності зростає. Адже станом на 15 квітня амбулаторно лікується 331 хворий та на стаціонарному лікуванні у міській лікарні перебуває 83 хворих, з них 54 - зі встановленим діагнозом COVID. Варто зазначити, що в нашій лікарні перебувають хворі з сусідніх громад: Батуринської, Дмитрівської, Талалаївської, Ічнянської, Коропської.



Прикро, та маємо летальну статистику: з початку поточного року померло 20 осіб, з них 8 - у квітні.



У ході спілкування Павло Шимко наголосив керівникам медичних закладів на необхідності взаємодії первинної та вторинної ланки медицини, звернув їх увагу на злагоджену співпрацю.



У ході наради присутні обговорили й питання відкриття денного стаціонару на базі “первинки”, де буде надаватися кваліфікована медична допомога хворим, які не потребують цілодобового медичного нагляду. Водночас йшлося і про перспективу функціонування колишнього Бахмацького центру хоспісної допомоги хворим на туберкульоз, де має надаватися допомога тяжкохворим пацієнтам, які мають невиліковні захворювання. Дійсно, такий заклад дасть змогу тяжкохворим людям отримати професійний догляд та знеболення, покращити, хоч у деякій мірі, якість життя пацієнтів та їхніх родин.



Основну увагу акцентовано на питанні завершення реконструкції приймально-діагностичного відділення з пунктом невідкладної медичної допомоги КНП “Бахмацька міська лікарня”, що триває у рамках проєкту “EMERGENCY” . До речі, відділення ремонтують за єдиним всеукраїнським стандартом (брендбуком). Процес модернізації вийшов на фінішну пряму, тож незабаром у лікарні функціонуватиме сучасне й оснащене новітнім обладнанням відділення.



Відділ організаційної роботи

та кадрового забезпечення

виконавчого комітету

Бахмацької міської ради