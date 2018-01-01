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Подвійне свято

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: Субота, 08 травня 2021, 12:21

Так співпало, що в нинішньому році 9 – го травня подвійне свято: День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні і День матері.


Адресуємо щирі вітання героям – захисникам, низько вклоняємось, дякуючи за патріотизм і відвагу заради нашої країни. Бажаємо здоров’я, благополуччя, родинного тепла і довгих мирних років життя, а ще сердечно дякуєм, що багатьом жінкам подарували щасливу можливість стати матерями. Серед них і жінка – мати з особливою долею, наша бахмачанка Роза Филимонівна Чигринець .


Коли нацистські окупанти в 1942 році почали вивозити нашу молодь до Німеччини, Розі було лише 15 років, але вона потрапила до списків інтернованих, адже була донькою громадського активіста.


І почались жорстокі поневіряння на чужині цієї, по суті, ще дитини. Страшною стала дорога в невідомість, яка не віщувала нічого доброго.


Отож Німеччина, окраїна Берліна, дерев’яні бараки, сирі, неопалювані, двоповерхові нари і праця понад людську силу. Піднімали молодь о 4-ій ранку, з вівчарками на ланцюгах, конвоювали без сніданку на завод, а там протягом 12- ти годин виснажлива праця вантажником. Обідали на заводі брюквою і кислою капустою, звареною на воді, вечеряли баландою і куснем хліба. Втома була понад людські сили, тіло тремтіло від неї не перестаючи. І так щодня.


Коли виповнилось 16 років, поставили в цеху до станка, де світло від неприкритих ламп сліпило очі, а гаряча металева стружка попадала в обличчя, на ноги, залишаючи опіки, на жаль, на сьогодні Роза Филимонівна повністю втратила зір.


Цей кошмар припинили квітучої весни танки рідних визволителів. У серці лиш одне - вижила, вижила, вижила….. і як на крилах додому!


Уже в мирному житті закінчила залізничний технікум у Гомелі, вийшла заміж, працювала, а головне – двічі стала мамою.


Зараз проживає з молодшою донькою, має трьох внуків, чотирьох правнуків. Життя продовжується….


Щиро вітаю Розу Филимонівну з Днем матері, а в її особі всіх матерів, бажаю їм і їхнім родичам здоров’я, радості і миру в родинах і в нашій Україні!


Лілія Грищенко,
голова міської ради ветеранів

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