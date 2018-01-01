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Заквітчаймо Бахмаччину разом!

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 14 травня 2021, 08:31

Якщо у вас краса біля будинку, на прилеглій території, якщо ви прихильник ландшафтного дизайну і з творчістю підходите навіть до облаштування клумб, то, як говорять, — ми йдемо до вас. Іншими словами: поспішаємо повідомити усіх мешканців Бахмацької міської територіальної громади, – а у нашій громаді справжніх господарів немало, – що розпочинаємо акцію “Заквітчаймо Бахмаччину разом!” Тож, шановні, запрошуємо позмагатися у номінації на кращий квітник.


Умови конкурсу наступні: висадіть зелені насадження біля багатоповерхового будинку або ж біля приватної садиби на своїй вулиці, провулку, а підприємці — біля магазину, закладу громадського харчування тощо так, щоб ваш квітник милував око мешканців громади та гостей, та надішліть нам його фото (у коментарях під дописом на нашій сторінці в Фейсбуці https://www.facebook.com).


Передбачається визначення переможців, які гарантовано отримають тематичні подарунки за найкращі квітники на території Бахмацької міської територіальної громади.


Акція з квітниково-декоративного оформлення зелених зон на території нашої громади може тривати постійно, а от конкурс має часові обмеження: з 8 до 31 травня.


Тож не залишайтесь осторонь, зробіть гарну справу для себе і громади!


https://bakhmach-mr.gov.ua/news/

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