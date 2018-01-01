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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 14 травня 2021, 11:36

Не счесть, сколько раз прошагал 9-го Мая от монумента «Танк» к Мемориалу Славы, к священному месту - к Вечному огню. Сегодня все по-иному, встреча перенесена прямо к гранитным плитам возле остроконечного монумента. Хотя знал, что людей придет менше, чем обычно, но увиденное вконец удручило – собралось еще менше. Стало больно за несколько сот тех, чьи имена высечены на мраморе Мемориала. У большинства погибших остались родственники, где они – их внуки, правнуки?



Пришедшие возлагают цветы и венки, по большей части молча, слышно только шипенение беспокойного пламени Вечного огня - не понять, шумит с возмущением или печалью.

”Наверне, опасаются вируса”, - объясняю себе малочисленность собравшихся. Но тут же вижу, что присутствуют дочь капитана артиллериста-корректировщика Дмитрия Михайловича Терехова и сын сержанта аэродромной службы Михаила Яковлевича Непийводы. Ольга Дмитриевна прибыла из Киева, а Василий Михайлович, хотя и живет в Бахмаче, отложил дела и пришел отдать должное памяти тех, кому обязаны жизнями. Не забыт еще один фронтовик - капитан Николай Иванович Пирог, о котором помнит его родня, которую представляет зять.



Напрасно ищу глазами именитого нашего земляка Григория Владимировича Данько, его почему-то нет. Не припомню случая, чтобы Почетный гражданин Черниговщины, депутат областного совета не праздновал с земляками День Победы, значит, возникла уважительная причина. Действительно, позже выяснилось, Данько пребывал в командировке в Софии, где проходил Европейский чемпионат по борьбе. Будь он в городе, пригласил бы фронтовиков на традиционный праздничный обед, который проходит уже много лет вряд. Только кто уже придет за праздничный стол? Наших земляков – защитников Отечества остались единицы.



Впрочем, создать настроение можно, возникло бы желание. Например, работающим в СТОВ «Старт» к Пасхальным праздникам вручили щедрые продуктовые наборы, а пайщикам земельных уделов еще и по 500 гривен, теперь же по случаю Дня Победы работников порадовали шампанским и коробкой конфет. Было чем посмаковать, а шампанским «салютовали» в честь праздника Великой Победы…



Возвращался мимо монумента «Танк», теперь уже не спешил, подошел. Прочел увековеченные в граните строки: «Сто тридцать вторая, 143-я, семидесятая гвардейская Глуховская, семьдесят пятая гвардейская стрелковые, двести двадцать первая бомбардировочной авиации дивизии…», - все участвовали в освобождении Бахмача.



Вспомнились слова Президента Украины по случаю праздника в прошлом году.



- Мой дедушка Семен Иванович Зеленский прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек. Мы должны быть благодарными им каждый день. Война коснулась каждой украинской семьи. Вклад украинцев в победу — огромный.



Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало...



Вот тут с Зеленским трудно не согласиться.



Борис Бобришев