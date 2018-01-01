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Незабуваймо ветеранів

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 14 травня 2021, 12:34

Мало хто з бахмацьких ветеранів зміг відвідати цього року Меморіал Слави і покласти квіти до Вічного вогню. Причина - вік, адже тим, хто воював, вже далеко за 90. Серед тих, хто прийшов - Сліпичко Ольга Сергіївна - вона на нашому фото разом із сім`єю.


Зі слів Павла Шимка, голови Бахмацької громади, у цьому році у зв`язку з пандемією Ковід-19 не відбувався традиційний мітинг-реквієм, зате кожен зміг прийти до Меморіалу і вклонитися вічній пам`яті Визволителів за покликом серця, а не по «рознарядці».


За словами Лілії Гриценко, голови міської ради ветеранів, на території Бахмацької об`єднаної територіальної громади на 9 Травня 2021 року залишилося лише десять ветеранів Другої світової війни.

Всіх їх вона разом з Павлом Шимком відвідали напередодні свята і 9 Травня. Провідали, привітали зі святом, вручили подарунки. До Матяша Федора Григоровича і до Сліпичко Ольги Сергіївни вдалося попасти і автору цієї статті. Дуже душевно зустрічали гостей ветерани і їх сім`ї. Здавалося, поспішали поділитися всіми своїми спогадами: розказати про війну, про своє життя, про успіхи дітей і онуків, заспівати воєнних пісень...


...З важким серцем розлучалися ми з ветеранами, просили їх залишатися у здоров`ї якнайдовше з нами, щоб нам було кого перевідувати і вітати з священним Святом Перемоги ще багато років.


Олег РУБАН, редактор «Порадника», голова фракції Радикальної партії О.Ляшка у міській раді


На фото: ветеран-орденоносець Ф.Г.Матяш у сімейному колі разом з гостями.

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