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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 14 травня 2021, 13:05

Субота напередодні Дня Перемоги видалася напрочуд холодною, дощовою і непривітною. „Погода випробовує афганців на міць”,- вирішив про себе. Дощить майже кожного року, очевидно, це невипадково - українське небо оплакує своїх Героїв. Саме у передостанній день тижня у ГО «Бахмацька міська спілка ветеранів Афганістану та воїнів АТО і ООС» планувалися традиційні заходи по вшануванню пам’яті тих, кого з нами немає.



Члени спілки навідалися на кладовища, де спочивають вічним сном полеглі і померлі їх побратими-земляки, не вперше, так відбувається з року в рік. Тепер «Бахмацька міська спілка ветеранів Афганістану та воїнів АТО і ООС» опікується і могилами тих, хто поклав голови за цілісність України, та похованням Героя Небесної Сотні Василя Прохорського. Звісно, не забувають меморіальні комплекси, що бережуть імена полеглих у роки Великої Вітчизняної війни і війни з Японією, до їх стел покладали квіти і вінки.



Розділилися на чотири групи, аби побувати у Бахмачі і Батурині, Дмитрівні і Халимоновому, Фастівцях і Курені, Красилівці і Білих Вежах, Григоровці, Тиниці, Гайвороні.



Учасники заходу вдягли камуфляжну форму, на якій ще яскравіше горіли бойові нагороди. Вони нагадали ордени і медалі, які з гордістю носили ветерани боротьби з німецькими нацистами і японськими мілітаристами. Ті нагороди відлиті з одного металу, а їх серця загартовані прикладами мужності ще з часів славних козаків.



Борис Сєдач