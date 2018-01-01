Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Новини міста та району Не забувають...

Не забувають...

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 14 травня 2021, 13:05

Субота напередодні Дня Перемоги видалася напрочуд холодною, дощовою і непривітною. „Погода випробовує афганців на міць”,- вирішив про себе. Дощить майже кожного року, очевидно, це невипадково - українське небо оплакує своїх Героїв. Саме у передостанній день тижня у ГО «Бахмацька міська спілка ветеранів Афганістану та воїнів АТО і ООС» планувалися традиційні заходи по вшануванню пам’яті тих, кого з нами немає.


Члени спілки навідалися на кладовища, де спочивають вічним сном полеглі і померлі їх побратими-земляки, не вперше, так відбувається з року в рік. Тепер «Бахмацька міська спілка ветеранів Афганістану та воїнів АТО і ООС» опікується і могилами тих, хто поклав голови за цілісність України, та похованням Героя Небесної Сотні Василя Прохорського. Звісно, не забувають меморіальні комплекси, що бережуть імена полеглих у роки Великої Вітчизняної війни і війни з Японією, до їх стел покладали квіти і вінки.


Розділилися на чотири групи, аби побувати у Бахмачі і Батурині, Дмитрівні і Халимоновому, Фастівцях і Курені, Красилівці і Білих Вежах, Григоровці, Тиниці, Гайвороні.


Учасники заходу вдягли камуфляжну форму, на якій ще яскравіше горіли бойові нагороди. Вони нагадали ордени і медалі, які з гордістю носили ветерани боротьби з німецькими нацистами і японськими мілітаристами. Ті нагороди відлиті з одного металу, а їх серця загартовані прикладами мужності ще з часів славних козаків.


Борис Сєдач

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове