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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 14 травня 2021, 13:37

У другу неділю травня в Україні відзначають День матері - одне із найсвітліших і найрадісніших свят, адже припадає воно на один із найпрекрасніших періодів весни, коли природа розквітає різнобарв’ям кольорів.



До Дня матері найперші слова вдячності, найтепліші та найщиріші привітання ми кажемо матерям загиблих Героїв.



- У цей день дякую вам за те, що виховали таких синів - національно свідомих Героїв, які стали гордістю України та рідної громади, - наголосив міський голова Павло Шимко у ході зустрічі з родинами загиблих захисників, яка відбулася у стінах міської ради. Він висловив подяку жінкам за їх жертовність, стійкість і патріотизм, а також величезну силу духу, завдяки якій вони змогли підтримати рішення своїх синів і чоловіків боротися з агресором задля майбутнього Української держави.



З нагоди свята вручили всім родинам, які втратили найрідніших людей, та мешкають у Бахмацькій громаді, квіти, продуктові набори та матеріальну допомогу: кому на зустрічі, а до кого завітали додому. До речі, продуктові набори надані керівником місцевого сільгосппідприємства Сергієм Риженком. Зрозуміло, що нікому не під силу втішити родини, які втратили найрідніших, і жодні слова тут не зарадять, та втім окремі слова підтримки, побажання миру, здоров’я, витримки самі вириваються назовні. Ці слова неможливо промовляти не від серця, нещиро, коли перед тобою стоять жінки, котрим судилося пережити невимовне горе.



Очільник громади запросив родини до спілкування за чашкою чаю, під час якого присутні ділились тихими споминами про своїх найрідніших...



Також особливої уваги та підтримки потребують жінки, які присвятили своє життя материнству - виховують п’ятьох та більше дітей, а таких у нашій громаді - 26. Звісно, через карантинні обмеження святкувань не проводили, проте багатодітні матусі не залишились без уваги та подарунків з боку міської влади, які були придбані у межах Програми підтримки молоді та багатодітних сімей Бахмацької міської територіальної громади. Тож дякуємо матерям за їхнє терпіння, любов, за їхню глибоку і сильну молитву, яку кожен відчуває протягом всього життя. Кожна мама оберігає свою дитину від негараздів до своїх останніх днів, а це нелегка праця, що вже казати про багатодітних матерів, які без жодних перебільшень є просто надзвичайними жінками.



Відділ організаційної роботи та кадрового

забезпечення Бахмацької міської ради