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Як передплатити «Порадник»

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 21 травня 2021, 08:59

Щоб передплатити газету «Порадник» онлайн, зайдіть на сайт https://peredplata.ukrposhta.ua/, натисніть кнопку «Передплачуйте місцеві видання», потім виберіть Чернігівську область і в полі вводу введіть назву «Порадник» або індекс - 99265.


Далі укажіть кількість місяців, в яких ви хочете отримувати нашу газету, і калькулятор сам підрахує суму.


Потім натисніть «Додати у кошик» і «Оформити замовлення».


Звісно, для оплати потрібно знати номер своєї картки.


Для власників смартфонів все значно простіше - достатньо у телефоні відсканувати цей qr-код.


Нагадуємо, що тільки передплатники «Порадника» мають змогу давати щотижня власне приватне оголошення на безкоштовному купоні, розташованого на останній, 16 сторінці газети. Отже, читати «Порадник» не тільки цікаво, а й вигідно!

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