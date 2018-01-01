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Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
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Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Як передплатити «Порадник»
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 21 травня 2021, 08:59
Щоб передплатити газету «Порадник» онлайн, зайдіть на сайт https://peredplata.ukrposhta.ua/, натисніть кнопку «Передплачуйте місцеві видання», потім виберіть Чернігівську область і в полі вводу введіть назву «Порадник» або індекс - 99265.
Далі укажіть кількість місяців, в яких ви хочете отримувати нашу газету, і калькулятор сам підрахує суму.
Потім натисніть «Додати у кошик» і «Оформити замовлення».
Звісно, для оплати потрібно знати номер своєї картки.
Для власників смартфонів все значно простіше - достатньо у телефоні відсканувати цей qr-код.
Нагадуємо, що тільки передплатники «Порадника» мають змогу давати щотижня власне приватне оголошення на безкоштовному купоні, розташованого на останній, 16 сторінці газети. Отже, читати «Порадник» не тільки цікаво, а й вигідно!
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