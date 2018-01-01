Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Новини міста та району Ветеранам пошана!

Ветеранам пошана!

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: Понеділок, 24 травня 2021, 15:37

Група АГРОТРЕЙД привітала ветеранів з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Співробітники компанії кожному приділили персональну увагу й подарували кошик з продуктами.


«Дуже важливо пам’ятати ті часи і тих людей, що пройшли війну. Завдяки їм ми сьогодні живемо, працюємо, ростимо дітей, тому Група АГРОТРЕЙД завжди приділяє особливу увагу ветеранам і намагається в усьому їм допомагати. Бажаємо їм міцного здоров’я та довголіття», — сказала директор з операційної та фінансової діяльності Групи АГРОТРЕЙД Олена Ворона.


Загалом співробітники Групи АГРОТРЕЙД привітали 65 ветеранів в Харківській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.


Компанія є надійним партнером для орендодавців, не лише вчасно розраховуючись за орендовану землю, а й надаючи соціальну підтримку. Зазвичай план роботи з орендодавцями затверджується на цілий рік. Він передбачає соціальні проєкти з розвитку громади або благоустрою.

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове