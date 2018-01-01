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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Понеділок, 24 травня 2021, 15:37

Група АГРОТРЕЙД привітала ветеранів з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Співробітники компанії кожному приділили персональну увагу й подарували кошик з продуктами.



«Дуже важливо пам’ятати ті часи і тих людей, що пройшли війну. Завдяки їм ми сьогодні живемо, працюємо, ростимо дітей, тому Група АГРОТРЕЙД завжди приділяє особливу увагу ветеранам і намагається в усьому їм допомагати. Бажаємо їм міцного здоров’я та довголіття», — сказала директор з операційної та фінансової діяльності Групи АГРОТРЕЙД Олена Ворона.



Загалом співробітники Групи АГРОТРЕЙД привітали 65 ветеранів в Харківській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.



Компанія є надійним партнером для орендодавців, не лише вчасно розраховуючись за орендовану землю, а й надаючи соціальну підтримку. Зазвичай план роботи з орендодавцями затверджується на цілий рік. Він передбачає соціальні проєкти з розвитку громади або благоустрою.