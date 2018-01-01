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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: Понеділок, 24 травня 2021, 16:08
Памятаймо нашу історію, памятаймо ті багатостраждальні воєнні роки, щоб не допустити повторення того лихоліття ...
Днями Батуринська група здоров’я «18+» запропонувала односельцям провести суботник по упорядкуванню території біля пам’ятника «П’ятнадцять зірок». Монумент чудово видно з боку Сейму, якщо їхати по Московській дорозі. Серед зелені, край високої тераси здіймається шпиль з п’ятнадцятьма зірками. Це в ті буремні роки багатонаціональні підрозділи Радянської армії з 5 на 6 вересня 1943 року форсували ріку. Багато молодих життів лишилось на цих берегах. Саме до нас звернені слова на мармуровій плиті пам’ятника :
«Вспомним всех поименно,
Сердцем вспомним своим.
Это нужно не мертвым,
Это нужно живым».
У суботу зібрались члени групи та небайдужі добровільні помічники і виконали велику частину роботи - вигрібали, пололи, пиляли, рубали, сміття виносили, квіти садили. Лише дощ змусив перенести закінчення на понеділок. Дякувати, мер міста, Л. Л. Душа, посприяв у наданні транспорту для вивезення сміття.
Кинувши погляд знизу, учасники милувалися виконаною роботою, а серця повнилися вдячністю далеким героям за їх самопожертву і відданість Вітчизні.
Спасибі всім, хто долучився до доброї справи!
Сергій Пулінець
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