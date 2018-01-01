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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Понеділок, 24 травня 2021, 17:04

На Чернігівщині стартують масштабні навчання з територіальної оборони, які пройдуть з 12 по 26 травня. Резервісти та військовозобов’язані вдосконалять військові навички під час навчальних зборів, у яких візьмуть участь понад 50 осіб з Бахмацької громади.



Відправка на навчання з територіальної оборони відбулася 12 травня в Бахмацькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.



До учасників зборів звернувся військком Віктор Московченко, який повідомив про порядок подальших дій та підкреслив важливість військових зборів, які спрямовані на підготовку батальйону територіальної оборони. Також подякував присутнім за свідому громадянську позицію та патріотизм, підкресливши, що завдання кожного чоловіка - захищати свою Батьківщину та рідний край.



Зазначимо! Участь у військових зборах беруть працівники залізничних підприємств, місцевих агроформувань та інших організацій, учасники АТО/ООС, представники органів місцевого самоврядування.



Відділ організаційної роботи та кадрового забезпечення виконкому Бахмацької міської ради