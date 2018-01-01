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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Понеділок, 24 травня 2021, 17:45

За давньою звичкою дільницю тваринництва курінці й досі називають фермою. Переконаний, більше цьому господарському об’єкту пасує називатися тваринницьким містечком. Нещодавно побував у Курені, завітав на дільницю, пошкодував, що більшість земляків не бачила цього перетворення на власні очі. Мій гід, Олег Лисун, відзначив: „Дивіться, як облаштували господарство. Майже cкрізь асфальт, газони, квіти, стилізована огорожа. Навіть у райцентрі така облаштованість не скрізь...” З ним важко не погодитися. Побував на дільниці, щоб сказати добре слово на адресу тих, хто безпосередньою працею зміцнює економіку ПСП. Серед кількох названих прізвищ, першими потрапили на очі телятниці Валентина Іванівна Вітюк і її колега Ольга Михайлівна Бондаренко. Вони вирощують молодняк великої рогатої худоби – завтрашніх корів і бичків. Від їх відповідального ставлення до справи залежатимуть майбутні надої молочного стада і прирости у групах на відгодівлі. Цікавлюсь, скільки теляток доглядають подруги по праці. Виявляється, за ними закріплено 90 молочних телят. Мають доглядати їх до 100-кілограмової ваги.



Прошу розповісти про зміни, що відбулися у ПСП „Авангард” за час їх праці на підприємстві.



- Небо і земля! Наші попередники майже цілорічно ходили у гумових чоботях, більшість набула ревматизмів, інших схожих недуг. Ми того добра ледь торкнулися. Прийшов у господарство Булах, і все почало змінюватися на очах. Спасибі Василю Миколайовичу. Нині можемо працювати у туфлях, подивіться, скрізь сухо. Механізація присутня скрізь. Що говорити, трудитися і легше, і комфортніше. Гроші, що заробляють у Києві, можна отримати і дома без виснажливих подорожей, без відриву від домівки, від родини...



- Почув вислів: „молочне таксі”. Це називаєте щось жартома?



- Чому жартома, ось воно якраз поруч. Ще недавно доводилося розносити молоко теляткам вручну. Кожному потроху, а виходить півтонни, відстань теж дається взнаки – телятник довжелезний. Не секрет, втомлювалися. Тепер у нас механізація - молочне таксі. Завантажуємо зараз 200 літрів, рухається акумуляторами. Підвозимо, розливаємо по цеберках. Наші підопічні, угледівши машину-годувальницю, збуджуються, тягнуть мордочки назустріч, чекають на пригощання. Управляємося швидше, а вивільнений час можемо присвятити більш ретельному доглядові за телятами.



Для старшого покоління наші розповіді, як казка. Хоча і за таких умов руки докладати доводиться, що ж, скрізь платять за працю. Стараємося.



Борис Бобришев