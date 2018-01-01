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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Вівторок, 01 червня 2021, 11:00

Завітав до аптеки, знадобилася борна кислота. Привернула увагу настоянка кінського каштану, поцікавився ціною, здивувався, навіть перепитав. Справді, 250 мл – майже 200 грн, круто. А цього добра у нас на кожному кроці. Назбирай, залий горілкою і лікуйся.



Каштан, як шкірки плодів так і цвіт, покійна матінка використовувала при варикозному розширенні вен. А ще знала, що препарат зарадить при лікуванні тромбофлебіту, атеросклерозу, навіть геморою. Для приготування настоянки брала 25 г квітів заливала склянкою (200 мл) горілки. Настоювала тиждень, бажано періодично помішувати. Мені доручала проціджувати, чому й запам’ятав. Приймають по 30-40 крапель тричі на день до їжі. Настоянку можна застосовувати й зовнішньо для розтирання шкіри за ревматоїдного артриту та змащування варикозних вузлів. Це зменшує біль, припухлість, запалення.



Олександр Кодаков рекомендував дуже дієвий старовинний рецепт для хворих вен, зокрема, засіб сприяє очищенню судин від холестерину, розсмоктуванню тромбів тощо. Візьміть 1 розквітлу «свічку» (суцвіття) каштана кінського й опустіть її в 1 л окропу. Через півгодини процідіть. Настій треба випити протягом дня невеликими порціями. Курс - 14 днів. Суцвіття можна посушити й на зиму.



Запам’яталися приємні неньчині доручення – мав наламати квітів бузку. Якось, бажаючи зробити мамі сюрприз, приніс букети жовтувато-білого і темного, як чорнило, бузку. За букети отримав подяку, а за квіти... Виявляється, декоративні рослини не підходять, лише прості, дикі. Мама наголосила: „сірєнь”.



Звісно, краще для ліків брати свіжі квіти, а цілющі настоянки готувати просто під деревом чи біля куща. Я так і роблю, коли збираю сировину далеко від домівки. Беру широкогорлу пластикову пляшку з горілкою і наштовхую в посудину потрібну кількість квітів, наприклад, глід чи конвалії. Сировину потрібно збирати в перші два тижні цвітіння рослин. І не забувайте: збирайте рослини, які ростуть не біля дороги, а в парку чи лісі.



Народна медицина вважає бузок придатним для лікування сотень видів захворювань.



Для лікування ран і виразок прикладають подріблене листя. При кашлі рекомендований трав’яний збір з рівних часток квіток бузку, листя брусниці і листя суниці. Для приготування настою потрібно: 2 ст. ложки трав’яного збору залити 200 мл окропу, настояти в термосі 8 годин, процідити. Приймати настій по 1/5 склянки в гарячому вигляді 4-6 разів на день.



Висушені квіти бузку заливають горілкою, настоюють в теплі 10 днів. Приймати по 30 крапель 2-3 рази на день і одночасно натирати та робити компреси з цього ж настою на хворі суглоби.



При цукровому діабеті п’ють настій з бруньок бузку, зібраних ранньою весною: 1 ст. ложку подрібнених бруньок бузку залити 200 мл окропу, настояти в теплому місці 1 годину, процідити. Приймати настій по 1/5 склянки тричі на день.



Микола Жила,

травознавець