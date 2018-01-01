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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Вівторок, 01 червня 2021, 12:02

Повертався знайомими до болю радгоспівськими полями хуторця Степ. Обробляв тут колись ґрунти, будучи механізатором, з краю у край сходив їх в пору бригадирства. Колись поле було гомінкішим, тишу порушували безліч пташок, найзавзятіші серед них жайворони, пролітала бджола чи джміль, подавали голоси трав’яні коники. Тепер природа збідніла, і тиша стала дзвінкою, тому легко вловив гул техніки. Тепер трактори звучать не так, раніше двигуни співали, тепер муркотять. Здогадався, радгоспівці, тепер це СТОВ „Надія”, зайняті сівбою.



Трактор упізнаваний, а як сумніваєшся у фірмі, читай на боці - Нью Холанд. Сівалка теж не з простих, фірма Джон Дір одна з найвідоміших. Ніяк не звикну – кожного разу перераховую баки для насіння, все ж таки - 16! Але це не головне, сівалка точного висіву, а ще має навігаційне облаштування. Наприклад, на зворотах жодна кукурудзинка не потрапить у ґрунт, де вже є насінина.



Підходжу ближче, сівбою заправляє агроном Володимир Олександрович Глядько, з ним знайомі давно, тому розмова пішла по ділу. Дізнаюся, що сіють кукурудзу. Сорт „Піонер” апробований протягом кількох років, радгоспівських плугатарів не підводив. У минулому році, наприклад, дав по 98 центнерів на круг.



Перевіряю власну пам’ять: „У сівозміні це десяте поле? Тут майже 200 гектарів?” – перепитую в агронома.



„Трохи менше - 190, - чую у відповідь. - Сьогодні, бачу, не встигнемо, бачите хмариться, синоптики обіцяли опади. Що ж волога не завадить, головне, було б літо теплим – кукурудза це любить”, - ділився агроном.



Сівачі завершують загонку, заправляють короби. Скористався нагодою: записав імена пацюючих у полі. Це Сергій Лиман, Дмитро Прокопенко, Олександр Потеруха.



А трохи пізніше мав розмову із головним інженером СТОВ М.М.Петренком. Микола Миколайович розповів, що качанистою мають засіяти 5000 гектарів! Обсяг значний, та з роботою управляться, бо задіяні чотири трактори із сівалками – дві 16-рядні, стільки ж 12-рядних. Буде задіяна й інша техніка, не заважала б погода.



Юрій Вовкогон