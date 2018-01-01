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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Вівторок, 01 червня 2021, 12:34

Чув, що наш народний депутат Анатолій Гунько запропонував новий закон, що стосується оплати оренди землі. Чи справді є така ініціатива нардепа, і які вигоди матимемо ми, виборці?

Микола Іваненко





Ось яку інформацію надав редакції районної газети „Порадник” помічник народного депутата Ігор Калініченко:



- А.Г. Гунько зареєстрував законопроєкт 5515, який збільшить надходження до бюджетів ОТГ від оплати оренди землі.



Як правило, договори оренди земель комунальної та державної власності містять умову про поновлення його дії – орендар має першочергове право на продовження строку оренди без перегляду орендної ставки. Це ж стосується і невитребуваних паїв. У Податковому кодексі прописано: якщо землю здали в оренду не через конкурс, орендна плата не може бути вищою за 12% від нормативно-грошової оцінки. Відтак, коли строки договору закінчуються, громада вже не може здати землю за вигіднішим відсотком – буде вимушена далі працювати на невигідних умовах.



Дохідна частина бюджету громад формується, в основному, за рахунок здачі в оренду земель сільськогосподарського призначення. Ми вже проголосували законопроєкт, направлений на якомога швидшу передачу землі за межами населених пунктів у розпорядження об’єднаним громадам. Тепер потрібно відкрити їм можливість здавати землю під вигідний відсоток.



Тому законопроєктом пропоную виключити норму про обмеження орендної ставки для земель комунальної та державної власності. Тоді громада зможе пролонгувати діючі договори, термін дії яких закінчується, на вигідних умовах. А якщо такі умови не будуть влаштовувати орендаря, громада виставить її на торги і зможе отримати вищий відсоток від нормативно-грошової оцінки. Це значно збільшить надходження до місцевих бюджетів і прискорить соціально-економічний розвиток наших ОТГ.