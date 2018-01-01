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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Вівторок, 01 червня 2021, 13:46

Потужний запал позитивної енергії і величезну насолоду отримали всі учасники від фантастичної феєрії вишиванок, яка відбулася в Бахмацькій громаді саме в День вишиванки, адже національний одяг став дрес-кодом для більшості її жителів.



Колективи установ, підприємств, організацій, навчальних закладів, представники міської ради та депутатського корпусу, жителі та гості міста, родини з дітьми пройшли святковою ходою від пам’ятника Тарасу Шевченку до площі Богдана Хмельницького, у міський парк культури та відпочинку, де відбулася концертна програма, яку підготували працівники Будинку культури за участі учнівської молоді.



Привітала усіх поціновувачів українського, що долучилися до проведення Дня вишиванки, секретар міської ради Ірина Левченко.



Вразила виставка вишитих робіт, на якій були представлені роботи різних видів: вишиті рушники, сукні, сорочки, картини, серветки, оздоблення українським орнаментом тощо.



Чимало працівників підприємств, установ, організацій, громади долучилися до в акції «Прийди на роботу у вишиванці». Прийшовши у цей день на роботу у відомих на увесь світ автентичних елементах українського одягу, кожен співробітник продемонстрував єдність духу, патріотизму, любові до України та шанування народних традицій.



Низку заходів було проведено в навчальних, дошкільних та позашкільних закладах. Зокрема, відбулися вернісаж сімейних фото “У вишиванці вся моя сім’я”, флешмоб “Вишиванку я вдягну: всьому світу покажу, що я українець”, конкурси творчих робіт “Намалюю я стежину вишиванкою”, “Вишиванка — генетичний код нації”.



Тож на заході були відзначені переможці цих конкурсів та переможець І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – 2021 серед закладів загальної середньої освіти Бахмацької міської територіальної громади - “Золотий рій” Бахмацького ЗЗСО № 1. До речі, “Золотий рій” отримав від міського голови Павла Шимка спеціальний подарунок — вишитий бісером портрет Тараса Шевченка.



Сьогодні українська вишиванка - це не просто елемент національного одягу. У кожній сорочці збережено унікальний сакральний зміст, що відіграє роль оберега від темних сил, захищає тіло та душу людини, а також додає сили боронити країну від напасті. Відзначаючи День вишиванки, ми пропагуємо згуртованість України та хочемо засвідчити, що ні на мить не забуваємо, але й надійно оберігаємо традиції своїх пращурів, а все ж найважливіше, це можливість показати вишиванку як національний символ нашої країни, який скріплює приналежність і є такою собі етнічною картою нашого народу та дозволяє ідентифікувати українців в усьому світі.



Відділ організаційної роботи

та кадрового забезпечення виконкому

Бахмацької міськради