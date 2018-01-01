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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 04 червня 2021, 12:36

Під час засідання виконавчого комітету, яке пройшло 31 травня під головуванням Павла Шимка, 22 присутніх членів виконавчого комітету заслухали та обговорили питання порядку денного, що стосуються різних сфер життєдіяльності громади, індивідуальних актів громадян, захисту прав дітей.



Для організації подальшої роботи на засіданні, перш за все, затвердили Регламент роботи виконавчого комітету Бахмацької міської ради. Цей документ регулює повноваження, організацію роботи, порядок підготовки та проведення засідань виконкому, режим роботи виконавчих органів влади.



Серед найважливішого - погодили проведення конкурсу з визначення виконавців послуг щодо вивезення твердих побутових відходів на території громади. Затвердили зведені кошторисні розрахунки вартості об’єктів будівництва, а саме: вибіркових капітальних ремонтів житлових будинків по вулицях: Деповській, 2; Дружби, 2; Європейській 2 і 7; Першотравневій, 30; Ярослава Мудрого, 5 і 9, на що буде спрямовано з бюджету громади майже 700 тис. гривень. Водночас затвердили кошторисний розрахунок капітального ремонту водогону по вул. Чернігівській, де маємо часті пориви труб, що призводить до перебоїв з водопостачанням, значної втрати води і унеможливлює проведення благоустрою території.



Погодили розміщення тимчасових споруд павільйонів зупинок громадського транспорту по вулицях Ганни Барвінок та Батуринській, так як попередньо це питання було вивчене комісійно із залученням працівників поліції та з виїздом на місце.



За результатами розгляду звернень фізичних і юридичних осіб щодо вирубки дерев на території громади, актів обстежень зелених насаджень, що підлягають видаленню, виконавчим комітетом прийнято відповідне рішення.



Підтримали проєкти рішень, що стосуються питань захисту прав дітей та їх інтересів. Зокрема, надано дозволи на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, на укладення договору дарування, надано статус дитини-сироти тощо.



Серед планових питань, які розглянув виконавчий комітет, - надання матеріальної допомоги особі, призваній на строкову військову службу, а також надання матеріальної допомогу на поховання.



Загалом виконавчий комітет Бахмацької міської ради на своєму засіданні розглянув 28 проєктів рішень. Усі питання отримали підтримку виконкому.



Відділ організаційної роботи та кадрового

забезпечення виконавчого комітету міськради