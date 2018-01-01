/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 04 червня 2021, 13:38

Проблема закриття гімназії обговорювалася усіма учасниками, кожен висловив свою думку. Зокрема, було вказано, що гімназія має значний досвід роботи - понад 21 років.



Перед громадою міста постало гостре питання закриття гімназії. Воно зачіпає і учнів, і їх батьків, і колектив навчального закладу. Не дивно, як врахувати, що гімназія має значний досвід роботи - понад 20 років. До обговорення цієї кричущої проблеми запросили народного депутата А.Г.Гунька і депутата обласної ради В.П.Колошу.



Ознайомившись із ситуацією на місці, Анатолій Григорович запропонував радикальне рішення - закрити школу ЗОШ №1 і гімназію, а на їх базі створити ліцей.



Ідея потребує вичення, тому запропоновано розгляд рішення про створення ліцею перенести на наступну сесію. Отже, 8 червня у порядок денний сесії внесено питання стосовно діючих навчальних закладів.



Набираймося терпіння, чекати трішки.



Альона Гусол, помічник депутата