Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Новини міста та району Депутат пропонує: Чи бути ліцею?

Депутат пропонує: Чи бути ліцею?

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: П'ятниця, 04 червня 2021, 13:38

Проблема закриття гімназії обговорювалася усіма учасниками, кожен висловив свою думку. Зокрема, було вказано, що гімназія має значний досвід роботи - понад 21 років.


Перед громадою міста постало гостре питання закриття гімназії. Воно зачіпає і учнів, і їх батьків, і колектив навчального закладу. Не дивно, як врахувати, що гімназія має значний досвід роботи - понад 20 років. До обговорення цієї кричущої проблеми запросили народного депутата А.Г.Гунька і депутата обласної ради В.П.Колошу.


Ознайомившись із ситуацією на місці, Анатолій Григорович запропонував радикальне рішення - закрити школу ЗОШ №1 і гімназію, а на їх базі створити ліцей.


Ідея потребує вичення, тому запропоновано розгляд рішення про створення ліцею перенести на наступну сесію. Отже, 8 червня у порядок денний сесії внесено питання стосовно діючих навчальних закладів.


Набираймося терпіння, чекати трішки.


Альона Гусол, помічник депутата

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове