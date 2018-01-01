Останні публікації
- Дитинства золота пора...
- Депутат пропонує: Чи бути ліцею?
- «Хто ти, майбутній олімпієць?»
- Найголовніше із засідання виконкому
- Земля ему пухом
- Чи пройде борозна поперек річки?
- Захист прав, життя і здоров’я дітей — один з пріоритетів поліції Чернігівської області
- Оголошення про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Бахмацької міської територіальної громади
- День вишиванки в Бахмацькій громаді: емоційно, яскраво та автентично!
- Обвинувальний акт за фактом збуту наркотичних засобів передано до суду
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Депутат пропонує: Чи бути ліцею?
- Деталі
- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 04 червня 2021, 13:38
Проблема закриття гімназії обговорювалася усіма учасниками, кожен висловив свою думку. Зокрема, було вказано, що гімназія має значний досвід роботи - понад 21 років.
Перед громадою міста постало гостре питання закриття гімназії. Воно зачіпає і учнів, і їх батьків, і колектив навчального закладу. Не дивно, як врахувати, що гімназія має значний досвід роботи - понад 20 років. До обговорення цієї кричущої проблеми запросили народного депутата А.Г.Гунька і депутата обласної ради В.П.Колошу.
Ознайомившись із ситуацією на місці, Анатолій Григорович запропонував радикальне рішення - закрити школу ЗОШ №1 і гімназію, а на їх базі створити ліцей.
Ідея потребує вичення, тому запропоновано розгляд рішення про створення ліцею перенести на наступну сесію. Отже, 8 червня у порядок денний сесії внесено питання стосовно діючих навчальних закладів.
Набираймося терпіння, чекати трішки.
Альона Гусол, помічник депутата
Детальніше...