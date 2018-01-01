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Дитинства золота пора...
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: П'ятниця, 04 червня 2021, 14:09
Щороку, в перший день літа, відзначається Міжнародний день захисту дітей, який покликаний привернути увагу до захисту прав дитини. Тож неймовірну атмосферу щирості, безмежної доброти та любові отримали всі, хто завітав на святкову концертну програму, яка відбулася в Бахмацькому будинку культури.
Найкреативніші та найуспішніші – це діти Бахмаччини. Саме про це і говорив у вітальному слові Бахмацький міський голова Павло Шимко, який вручив переможцям онлайн-конкурсу солістів — вокалістів та вокальних ансамблів почесні відзнаки.
Упродовж концертної програми діти зачаровували своїми талантами, емоційністю, усмішками та залишили багато вражень і проникли до серця кожного дорослого.
По завершенню програми дітей чекали забави - шоу мильних бульбашок та кріо-шоу - видовищне, яскраве, пізнавальне і водночас розважальне шоу з рідким азотом.
Відділ організаційної роботи та кадрового
забезпечення виконавчого комітету
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