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Загинув через власну необережність
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- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: Середа, 16 червня 2021, 15:27
Смертельна пожежа сталася вранці 7 червня у селі Піски Бахмацької територіальної громади. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС Чернігівської області.
Під час гасіння, в одній із кімнат оселі рятувальники виявили тіло 64-річного господаря будинку.
Причиною пожежі послужила необережність загиблого під час куріння.
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