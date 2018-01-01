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Загинув через власну необережність

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: Середа, 16 червня 2021, 15:27

Смертельна пожежа сталася вранці 7 червня у селі Піски Бахмацької територіальної громади. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС Чернігівської області.
Під час гасіння, в одній із кімнат оселі рятувальники виявили тіло 64-річного господаря будинку.


Причиною пожежі послужила необережність загиблого під час куріння.

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