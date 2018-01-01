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Головна Категорії статей Новини міста та району Тільки разом ми зробимо нашу громаду гарною, зеленою і квітучою!

Тільки разом ми зробимо нашу громаду гарною, зеленою і квітучою!

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Категорія: Новини міста та району
Опубліковано: Середа, 16 червня 2021, 18:35

Завершився конкурс “Заквітчаймо Бахмаччину разом!” На жаль, у ньому взяли участь не так багато номінантів, хоча нашим господиням та й господарям є чим похвалитися. Переглянувши надіслані фото, світлини в соцмережах, побачивши особисто, ми переконалися, що є багато інших облаштованих територій, упорядкованих квітників, що вразили розмаїттям барв і форм, привабливих та неповторних, які підкреслили індивідуальність господарів. Тож маємо переможців.


Серед підприємців, що цьогоріч облаштували територію біля закладу торгівлі, перемогу здобула Людмила Сорока. Краса біля будинку в місті по Соборності, 19, створена руками Людмили Божко, яка з творчістю підійшла до облаштування клумби. Відзначимо і Бахмацьку міську бібліотеку для дітей, колектив якої на чолі з Тетяною Білецькою створив ошатні квітники, щоб ті милували око маленьким читачам та і всім перехожим.

Подарунки, які були вручені переможцям, безкоштовно надані приватним підприємцем Оксаною Вітюк.


Насамкінець дякуємо усім нашим працьовитим квітникарям, дякуємо всім, хто хоч і не надіслав світлини на конкурс, а створив красу біля багатоповерхового будинку або ж приватної садиби на своїй вулиці чи то провулку або ж біля офісу, магазину, закладу громадського харчування тощо. Адже тільки разом ми зробимо нашу громаду гарною, зеленою і квітучою!

Відділ організаційної роботи та кадрового забезпечення виконкому міськради

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