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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Середа, 16 червня 2021, 19:07

З метою відродження і популяризації цінностей багатодітної української родини, збереження культурних та моральних цінностей сім’ї, народних і родинних традицій та історичної спадщини нещодавно у нашій громаді проходив онлайн – фестиваль «Таланти багатодітної родини – 2021».



Учасниками конкурсу-фестивалю стала 31 талановита та обдарована дитина з багатодітних сімей за такими номінаціями: вокальне мистецтво, українська патріотична пісня, музичне виконання, художнє та авторське виконання, хореографія, образотворче та декоративно-прикладне мистецтво.



У кожній із номінацій визначено переможців, яких привітали Бахмацький міський голова Павло Шимко та начальник відділу освіти, сім’ї, молоді спорту Лариса Журба. Міський голова подякував багатодітним батькам, які теж були присутні на заході, за всебічний розвиток та виховання дітей, за безмежну любов і щоденну клопітку працю у своїх родинах. А всім учасникам конкурсу побажав міцного здоров’я, успіхів у навчанні, досягнення поставленої мети та творчих злетів.



Відділ організаційної роботи та кадрового забезпечення виконкому міськради