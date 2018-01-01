Останні публікації
- Бахмацькому академічному ліцею - бути!
- Багаті талантами діти
- Тільки разом ми зробимо нашу громаду гарною, зеленою і квітучою!
- Выручил многих
- Примусового переведення на картки не буде !
- Бахмацький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки інформує!
- Навколо спортивних пристрастей
- До зустрічі на старті
- Загинув через власну необережність
- Владислава Москалець. Роковини.
Останні коментарі
-
-
А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
-
Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
-
Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
-
Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
Бахмацькому академічному ліцею - бути!
- Деталі
- Категорія: Новини міста та району
- Опубліковано: Середа, 16 червня 2021, 19:45
Сьогодні на черговому засіданні Бахмацької міської ради восьмого скликання під головуванням Павла Шимка депутати розглянули 45 питань порядку денного. У роботі сесії взяв участь народний депутат України Анатолій Гунько.
Найбільше дискусії серед присутніх викликало питання про створення Бахмацького академічного ліцею № 1, перед початком розгляду якого начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Лариса Журба презентувала стратегію розвитку освіти громади на 2021 — 2025 роки. Конкретизувала, що реформа шкільної освіти в Україні вимагає поділу шкіл на три ступені. Початкову освіту надаватиме початкова школа - чотири роки навчання. Базову освіту - гімназії, які прийматимуть учнів із 5-го по 9-й клас. Профільну освіту - ліцеї академічного і профільного типів. Там навчання триватиме три роки, а учні поглиблено вивчатимуть окремі предмети. Тож Лариса Журба переконувала присутніх у необхідності підтримати проєкт рішення зі створення опорного закладу освіти «Бахмацький академічний ліцей №1 Бахмацької міської ради» на базі Бахмацького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 та Бахмацької гімназії - як соціально важливий.
Розгорнулися тривалі дебати, звучали різні думки і пропозиції, та все ж депутати, розуміючи й занепокоєння батьків, дійшли згоди, що насамперед, потрібно керуватися інтересами дітей, яким у освітньому закладі має бути зручно, комфортно, безпечно, цікаво і, головне, - перспективно. Тож, врахувавши думки педагогічного та батьківського колективів гімназії, після довготривалої полеміки депутати підтримали рішення про створення академічного ліцею. Водночас одноголосно проголосували й за перепрофілювання Курінського, Варварівського ЗЗСО І-ІІ ст. та Красилівського ЗЗСО І-ІІІ ст. в гімназії.
Важливо, що в нашій громаді вже зараз подумали про майбутнє освітньої галузі, адже навчальні заклади крок за кроком наближаються до реалізації вимог чинного законодавства. А отже, Бахмацька громада буде спроможна надавати якісні знання своїм учням і надалі, незважаючи на трансформацію освітньої галузі.
Оргвідділ Бахмацької міської ради
Детальніше...