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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: Середа, 16 червня 2021, 19:45

Сьогодні на черговому засіданні Бахмацької міської ради восьмого скликання під головуванням Павла Шимка депутати розглянули 45 питань порядку денного. У роботі сесії взяв участь народний депутат України Анатолій Гунько.



Найбільше дискусії серед присутніх викликало питання про створення Бахмацького академічного ліцею № 1, перед початком розгляду якого начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Лариса Журба презентувала стратегію розвитку освіти громади на 2021 — 2025 роки. Конкретизувала, що реформа шкільної освіти в Україні вимагає поділу шкіл на три ступені. Початкову освіту надаватиме початкова школа - чотири роки навчання. Базову освіту - гімназії, які прийматимуть учнів із 5-го по 9-й клас. Профільну освіту - ліцеї академічного і профільного типів. Там навчання триватиме три роки, а учні поглиблено вивчатимуть окремі предмети. Тож Лариса Журба переконувала присутніх у необхідності підтримати проєкт рішення зі створення опорного закладу освіти «Бахмацький академічний ліцей №1 Бахмацької міської ради» на базі Бахмацького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 та Бахмацької гімназії - як соціально важливий.



Розгорнулися тривалі дебати, звучали різні думки і пропозиції, та все ж депутати, розуміючи й занепокоєння батьків, дійшли згоди, що насамперед, потрібно керуватися інтересами дітей, яким у освітньому закладі має бути зручно, комфортно, безпечно, цікаво і, головне, - перспективно. Тож, врахувавши думки педагогічного та батьківського колективів гімназії, після довготривалої полеміки депутати підтримали рішення про створення академічного ліцею. Водночас одноголосно проголосували й за перепрофілювання Курінського, Варварівського ЗЗСО І-ІІ ст. та Красилівського ЗЗСО І-ІІІ ст. в гімназії.



Важливо, що в нашій громаді вже зараз подумали про майбутнє освітньої галузі, адже навчальні заклади крок за кроком наближаються до реалізації вимог чинного законодавства. А отже, Бахмацька громада буде спроможна надавати якісні знання своїм учням і надалі, незважаючи на трансформацію освітньої галузі.



Оргвідділ Бахмацької міської ради