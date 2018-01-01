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Деталі Категорія: Новини міста та району Опубліковано: П'ятниця, 18 червня 2021, 12:36

8 червня на черговому засіданні Бахмацької міської ради восьмого скликання під головуванням Павла Шимка депутати розглянули 45 питань порядку денного. У роботі сесії взяв участь народний депутат України Анатолій Гунько.



Найбільше дискусії серед присутніх викликало питання про створення Бахмацького академічного ліцею № 1, перед початком розгляду якого начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Лариса Журба презентувала стратегію розвитку освіти громади на 2021 — 2025 роки. Конкретизувала, що реформа шкільної освіти в Україні вимагає поділу шкіл на три ступені. Початкову освіту надаватиме початкова школа - чотири роки навчання. Базову освіту - гімназії, які прийматимуть учнів із 5-го по 9-й клас. Профільну освіту - ліцеї академічного і профільного типів. Там навчання триватиме три роки, а учні поглиблено вивчатимуть окремі предмети. Тож Лариса Журба переконувала присутніх у необхідності підтримати проєкт рішення зі створення опорного закладу освіти «Бахмацький академічний ліцей №1 Бахмацької міської ради» на базі Бахмацького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 та Бахмацької гімназії - як соціально важливий.



Розгорнулися тривалі дебати, звучали різні думки і пропозиції, та все ж депутати, розуміючи й занепокоєння батьків, дійшли згоди, що насамперед, потрібно керуватися інтересами дітей, яким у освітньому закладі має бути зручно, комфортно, безпечно, цікаво і головне - перспективно. Тож, врахувавши думки педагогічного та батьківського колективів гімназії, після довготривалої полеміки депутати підтримали рішення про створення академічного ліцею. Водночас одноголосно проголосували й за перепрофілювання Курінського, Варварівського ЗЗСО І-ІІ ст. та Красилівського ЗЗСО І-ІІІ ст. в гімназії.



Наразі важливо, що в нашій громаді вже зараз подумали про майбутнє освітньої галузі, адже навчальні заклади крок за кроком наближаються до реалізації вимог чинного законодавства. А, отже, Бахмацька громада буде спроможна надавати якісні знання своїм учням.



Відділ організаційної роботи

та кадрового забезпечення

виконкому міськради